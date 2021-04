Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur Eibar

Le Real Madrid a pu reposer certains joueurs tout en remportant une victoire 2-0 contre Eibar samedi, un résultat qui aurait pu être encore plus grand car trois buts ont été refusés pour hors-jeu. Avec Liverpool, il y a plusieurs questions auxquelles on a répondu et plusieurs autres qui seront désormais abordées au cours des prochains jours.

Trois réponses

1. Quel type d’équipe Zidane pourrait-il constituer?

C’est toujours difficile pour un club comme le Real Madrid après une pause internationale, certains joueurs s’étant fatigués et d’autres devenant rouillés. Alors, quel genre d’équipe Zidane pourrait-il constituer pour celui-ci? Eh bien, il a réussi à donner une pause à Raphaël Varane après avoir disputé le match complet avec la France mercredi. Et Zidane a également réussi à ramener Toni Kroos dans la procédure suite à sa blessure. Le Français a de nouveau opté pour un look trois fois en arrière et le Real Madrid est apparemment de plus en plus à l’aise dans ces formations au nouveau look que Zidane a expérimentées.

2. Comment le Real Madrid ferait-il face à la presse d’Eibar?

Eibar est l’une des meilleures équipes de LaLiga en matière de pressage. Ils ont un taux de succès pressant de 31,9%, selon FBref, le deuxième plus élevé de LaLiga et seulement derrière Séville. Alors, comment le Real Madrid ferait-il face? Eh bien, il y a eu quelques moments gênants d’évanouissement par l’arrière tout au long de ce match, avec les absences de Sergio Ramos et de Toni Kroos, pendant la majeure partie du match, très remarquables. Mais, Luka Modrić a fait un bon travail en aidant sa ligne arrière et le Real Madrid a en fait créé plusieurs occasions de briser la presse. Le vent et la pluie en seconde période ont rendu difficile l’évanouissement de l’arrière, car le vent allait vraiment contre le Real Madrid à ce moment-là, mais Los Blancos a bien réussi ce test difficile.

3. Que ferait l’arbitre lors de son premier match contre le Real Madrid?

C’était le tout premier match de l’arbitre Isidro Díaz de Mera Escuderos contre le Real Madrid. Il vient tout juste d’être promu de la deuxième division au premier rang l’été dernier et, pour être parfaitement honnête, n’a pas eu la meilleure première saison en tant qu’officiel de haut niveau. Alors, comment ferait-il dans ce jeu? Eh bien, assez bien en grande partie. Il n’a eu aucun appel majeur et n’a vraiment ennuyé le Real Madrid que lorsqu’il a soufflé à la mi-temps immédiatement alors qu’il prenait un court corner à la fin de la première mi-temps – ce qui était de toute façon ridicule du Real Madrid compte tenu de la minute de temps supplémentaire. déjà été terminé. Vous devez simplement mettre la balle dans le mélangeur dans cette situation. Il y a eu un appel au penalty sans enthousiasme de Casemiro en première mi-temps, qui a été bien écarté. Cela signifie que le Real Madrid a maintenant disputé 23 tours de Liga sans pénalité, leur plus longue sécheresse depuis 1974, mais ce n’était pas la faute de cet arbitre et il a bien fait.

Trois questions

1. Marcelo et Mendy commenceront-ils tous les deux contre Liverpool?

On dirait que les trois derniers sont là pour rester. Zidane l’a déployé à nouveau dans ce jeu, même si la formation passait souvent à quatre arrière en fonction des circonstances du moment, et Marcelo et Ferland Mendy ont tous deux commencé dans cette formation. C’était en partie parce que Sergio Ramos est blessé et que Raphaël Varane était au repos, mais pourrions-nous voir les deux arrières gauches commencer contre Liverpool? Marcelo a l’air tellement plus à l’aise dans un rôle d’arrière gauche avec moins de responsabilités défensives, et il a absolument détruit Alex Pozo dans ce jeu, tandis que Mendy peut effectuer les tâches défensives du côté gauche de la défense tout en continuant à avancer suffisamment pour provoquer le problèmes d’opposition. Rappelez-vous, Marcelo a même aidé un but de Mendy contre Getafe récemment quand ils ont tous deux joué ensemble dans un système à trois arrière. Quoi que Zidane choisisse à gauche, ce sera fascinant contre Trent Alexander-Arnold.

2. Militão peut-il être bon?

Éder Militão n’a vraiment pas été à la hauteur de son prix de 50 millions d’euros jusqu’à présent au Real Madrid, mais il a eu une excellente performance dans ce match. Bien qu’il y ait eu quelques passes bancales alors que la presse d’Eibar lui causait des problèmes, Militão était complètement solide défensivement et Zidane l’a même distingué pour ses éloges après le match. C’est le genre de performance dont le Brésilien avait besoin avant un mois au cours duquel il disposera sûrement de beaucoup de minutes en raison de la dernière blessure de Sergio Ramos. En tant que deuxième joueur le plus cher de l’équipe, seulement derrière Eden Hazard à cet égard, il est temps pour Militão d’intervenir. Peut-être qu’il peut encore venir bien. Il n’a encore que 23 ans.

3. Zidane a frappé 250 matches en tant qu’entraîneur. Combien d’autres en atteindra-t-il?

C’était le 250e match de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid, une autre étape importante pour le Français. C’est 165 victoires, 50 nuls et 35 défaites, soit un pourcentage de victoires de 66%. Mais, combien de matches Zidane entraînera-t-il pour le Real Madrid? Il a souvent mentionné lors de conférences de presse cette saison qu’il ne serait pas responsable de Los Blancos pour toujours et l’a fait à nouveau dans l’interview d’après-match avec RMTV. «J’apprécie le cadeau parce que cela se terminera un jour», a-t-il déclaré. Hmmm. Va-t-il se retirer le plus tôt possible?