Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur la Real Sociedad

Le Real Madrid a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison en battant la Real Sociedad 2-0 à l’extérieur, un jour où certains de ses principaux rivaux avaient dérapé. Cela pourrait devenir une journée mémorable de la saison 2021/22 de LaLiga Santander et les principaux points de discussion de cette énorme victoire sont discutés ici.

Trois réponses

1. Le Real Madrid pourrait-il capitaliser sur le cadeau de Kubo ?

Cela avait été un bon après-midi pour le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético Madrid subissant chacun des pertes à domicile, mais Los Blancos ont un peu l’habitude de ne pas tirer parti de telles situations. Alors, seraient-ils capables de se démarquer encore plus de l’Atleti avant le derby de la semaine prochaine ? Ou, le Real Madrid ferait-il également une erreur, étant donné qu’il a connu le match le plus difficile des trois grands du football espagnol? Eh bien, le Real Madrid est sorti et a fait le travail, réalisant l’une de ses meilleures performances de la saison dans l’un des matches les plus difficiles à ce jour. C’était une démonstration dont Carlo Ancelotti pouvait être fier.

2. Casemiro recevrait-il une suspension de derby ?

En entrant dans ce match, Casemiro n’était qu’à un carton jaune d’une suspension en Liga et un avertissement lui ferait rater le derby madrilène contre l’Atleti lors de la 17e journée. Alors, pourrait-il éviter de se retrouver dans le carnet de l’arbitre ? Eh bien, le Brésilien s’est approché à plusieurs reprises et l’arbitre Jesús Gil Manzano l’a averti de faire attention à ses pas. Mais, Casemiro a survécu et a été remplacé par Eduardo Camavinga à la 65e minute pour s’assurer qu’il se rendrait au week-end prochain.

3. Comment le Real Madrid ferait-il face au double coup de poing Sörloth-Isak ?

Dans les grands matchs de la Real Sociedad cette saison, Imanol Alguacil a opté pour Alexander Isak et Alexander Sörloth ensemble s’il les a tous les deux disponibles. Il les a commencés ensemble à l’avant contre Séville, l’Atlético et l’Athletic, mais dans aucun autre match. Ici, l’entraîneur de La Real a encore une fois sorti le double coup de poing pour la visite de Los Blancos. Alors, comment la capitale les traiterait-elle ? Eh bien, ils ont si bien fait. En jeu ouvert et sur coups de pied arrêtés, le Real Madrid a fait mieux que beaucoup auraient pu s’y attendre contre le duo scandinave. Ils les ont fermés et les ont limités à un tir d’Isak hors cible et rien de plus.

Trois questions

1. Combien de temps Benzema est-il absent et Jović est-il l’homme qui le remplacera ?

La 18e minute a marqué le moment que tous les fans du Real Madrid redoutaient : une blessure à Karim Benzema. Il était toujours probable que cela se produise à un moment donné, le n ° 9 maintenant 33 ans et retour jouant également pour la France, mais ce n’était pas le moment idéal avec un calendrier aussi difficile et exigeant au cours des deux prochaines semaines. Bien que Mariano ait remplacé Benzema lorsqu’il s’est absenté à Elche, Ancelotti s’est tourné vers Luka Jović cette fois et le Serbe est entré sur le terrain sans que personne au monde ne sache vraiment à quoi s’attendre. Mais, il était brillant. Son jeu de hold-up a permis à Vinícius d’ouvrir le score, avant qu’il n’obtienne courageusement la tête d’un ballon bas pour le deuxième but. Même en dehors des buts, Jović s’intègre bien. Benzema devrait subir des tests sur ce qui est une blessure présumée aux ischio-jambiers, mais il est peu probable qu’il puisse affronter l’Inter et il sera également un doute majeur pour l’Atlético. Ancelotti restera-t-il avec Jović ? Et comment fera-t-il ? Il semble que nous sommes sur le point de le découvrir.

2. Sommes-nous sûrs que Ferland Mendy a le pied droit ?

Alors que ce match touchait à sa fin, Ferland Mendy a donné aux fans ce qu’ils espéraient en lançant sa prière hebdomadaire du pied droit d’un coup. C’est devenu une blague courante, mais il est vrai qu’il tire plus avec sa droite qu’avec sa gauche. Sur l’ensemble de sa carrière en club, il a pris 84 tirs sans tête et 52 d’entre eux – soit 62% – l’ont été avec son pied droit. Quant à ses cinq buts, quatre avec son pied droit et un avec son gauche. La saison dernière, Zinedine Zidane en a discuté en disant : « Il est plus précis avec sa gauche, mais peut-être plus fort avec sa droite. »

3. Militão finira-t-il par être une bonne affaire ?

A la même époque l’an dernier, Éder Militão n’avait disputé que trois matches de la saison 2020/21. A ce stade de la campagne 2021/22, il a déjà fait 20 apparitions. Il est un rocher au cœur du Real Madrid et a secoué l’étiquette de flop de transfert potentiel pour devenir une bonne affaire. Même si le Brésilien a coûté 50 millions d’euros, cela pourrait s’avérer être un bon rapport qualité-prix. Considérant que le Real Madrid a vendu Raphaël Varane pour 40 millions d’euros, ils n’ont essentiellement dépensé que 10 millions d’euros pour échanger un joueur de 28 ans qui avait déjà tant donné au club contre un joueur de 23 ans qui dirigera la ligne arrière pour beaucoup. les années à venir. Militão a été formidable toute la saison, mais a été particulièrement impressionnant dans ce match avec 10 dégagements, deux tirs bloqués, deux interceptions et neuf de ses 12 duels individuels remportés.