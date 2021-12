Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur l’Atlético

Le Real Madrid a battu l’Atlético 2-0 dans le derby madrilène de dimanche soir, avec Karim Benzema faisant la formation de départ et la volée dans le premier but avant que Marco Asensio ne scelle les trois points en seconde période. C’était une victoire décisive et une énorme victoire dans la course au titre, alors examinons les questions auxquelles cette performance et ce résultat ont répondu et les nouvelles questions qu’il a soulevées.

Trois réponses

1. Quel rôle joueraient Benzema et Suárez ?

Avant ce match, le grand point d’interrogation de la sélection pour chaque équipe était de savoir qui jouerait à l’avant-centre. Karim Benzema s’est blessé samedi dernier à la Real Sociedad, tandis que Luis Suárez a dû sortir en milieu de semaine contre Porto pour l’Atlético avec un problème personnel. Les deux attaquants ont formé leurs équipes respectives, mais seul Benzema a commencé et le Français a fait la différence en décochant habilement le premier but à la 16e minute. Il a été retiré à la mi-temps avec le score de 1-0, après avoir fait son travail, tandis que Suárez a remplacé l’Atleti à la 60e minute alors que son équipe était déjà menée 2-0. Il était alors trop peu trop tard pour l’Uruguayen.

2. Vinícius pourrait-il exploiter le manque d’arrières droit de l’Atlético ?

Suárez n’était pas le seul problème de blessure de l’Atlético, car ils avaient également de sérieux problèmes en défense, comme n’avoir que deux défenseurs centraux naturels pour leurs trois arrières. Mais, il semblait que le plus gros problème pourrait être à l’arrière droit. Vinícius a passé cette saison à prendre le dessus sur toutes sortes d’arrières droits, bons et mauvais, alors il aurait sûrement une journée sur le terrain contre une équipe à laquelle il manquerait Kieran Trippier et Šime Vrsaljko ? Eh bien pas vraiment. Marcos Llorente a été déployé de ce côté et a fait un bon travail pour marquer le Brésilien, utilisant son intelligence, sa forme physique et sa force pour suivre le joueur de 21 ans. Mais Vinícius a quand même eu un impact, se déplaçant au centre puis sur l’aile droite pour échapper à Llorente et marquer le premier but, avant sa dernière grande contribution en contre-attaque pour la passe décisive d’Asensio.

3. Mateu Lahoz laisserait-il couler ce derby ?

La RFEF a offert à Antonio Mateu Lahoz un autre gros match, avec l’arbitre vétéran au milieu pour celui-ci. C’est un officiel avec tellement de critiques de tellement de clubs, ayant irrité chaque équipe à un moment ou à un autre, qu’il pourrait en fait être neutre. Mais, il est aussi un chercheur d’attention et aime être la vedette du spectacle. Alors, ferait-il ça ? Laisserait-il le jeu se dérouler ? Prendrait-il une grande décision ? Et le ferait-il correctement ? Il y a tellement de points d’interrogation avec Mateu Lahoz entrant dans un tel jeu et, finalement, il n’a heureusement pas fait les gros titres. Il a passé les 15 dernières minutes de la première mi-temps à faire des fautes qui n’étaient pas des fautes et à ne pas en donner qui l’étaient, tout en faisant de même avec des cartons jaunes. Mais, à part ça, il n’a pas trop impacté le jeu ou le spectacle.

Trois questions

1. Courtois était-il tranquillement l’homme du match ?

La dernière demi-heure de ce match était bizarre. Il y avait un sentiment que le Real Madrid était en contrôle, avec des cris de « olé » qui montaient autour du Bernabéu à chaque fois que Los Blancos effectuaient une autre passe. Mais, l’Atlético a en fait créé quelques demi-chances et Thibaut Courtois a dû faire de gros arrêts, pour suivre le grand arrêt du coup franc de Griezmann en première mi-temps. Atleti avait en fait un xG plus élevé dans ce jeu que le Real Madrid, bien que légèrement à 0,77 à 0,59. Courtois, alors, était une grande raison pour laquelle l’équipe de Simeone n’a pas marqué et il en a même pris un pour l’équipe en effectuant un arrêt tardif avec son visage. Était-il tranquillement l’homme du match ?

2. Asensio est-il… de retour ?

Il est si difficile d’évaluer cette étape de la carrière de Marco Asensio, car tout est conditionné par l’année qu’il a eue avec sa blessure au LCA et à cause du terrible 2018/19 qu’il avait déjà eu. L’année dernière a été une saison pour lui de reprendre pied physiquement et maintenant 2021/22 est sans doute la plus importante de sa carrière, car il doit rattraper le terrain perdu. Son triplé contre le Real Majorque lorsqu’il jouait au milieu de terrain a fait sourciller, mais ses performances sur l’aile droite se sont améliorées ces dernières semaines et il semble avoir une meilleure compréhension avec Carvajal que Rodrygo – ce qui aurait du sens, car ils ça fait plus longtemps que nous sommes ensemble. Son but dans le derby était l’exemple parfait de l’impact qu’il peut avoir de l’aile droite. Mais… sa lenteur sur un tir juste avant son but a montré qu’il n’est toujours pas le buteur constant que les fans veulent qu’il soit. Alors, qu’est-ce qu’Asensio exactement en ce moment ? C’est la question.

3. Le titre de champion est-il gagné ?

Le Real Madrid compte désormais 13 points d’avance sur l’Atlético et 18 sur Barcelone. Leur challenger le plus proche est en fait Séville, qui a huit points de retard, bien qu’ils soient sur le point de perdre certains joueurs clés de la Coupe d’Afrique des Nations. Ainsi, le Real Madrid contrôle beaucoup la course au titre. L’ont-ils fondamentalement déjà gagné, alors ? Eh bien, la réponse est « non » si vous demandez à Ancelotti. Abordant cette question lors de sa conférence de presse après le derby, il a répondu : « Quand j’étais ici auparavant, nous avons gagné 22 matchs d’affilée la deuxième année, mais la deuxième moitié de saison ne s’est pas bien passée. Je ne l’oublie pas.