Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur le Celta Vigo

Le Real Madrid est rentré chez lui et il l’a fait avec une folle victoire 5-2 sur le Celta Vigo, une façon amusante de célébrer le retour au Bernabéu après 560 jours d’absence. Euan McTear était là pour gérer Madrid et a répondu à certaines des questions d’avant-match, tout en en posant de nouvelles.

Trois réponses

1. Comment serait le Bernabéu ?

Il y avait un match à jouer et trois points importants à offrir, mais le simple retour à l’intérieur du Bernabéu était un événement en soi. A temps plein, il y avait une vraie ambiance de fête. Mais, même avant le coup d’envoi, il y avait un buzz dans l’air, surtout après que l’annonceur a révélé que le Real Madrid avait battu Barcelone au basket. Alors que le soleil se couchait sur un Bernabéu sans toit, on sentait l’impatience et même les buts du Celta Vigo en première mi-temps n’ont pas fait grand-chose pour atténuer la bonne humeur des quelque 23 000 spectateurs chanceux. Même s’il s’agit d’un stade très différent – ​​et, logiquement, beaucoup plus poussiéreux – de celui qui a célébré une victoire du Clásico 560 jours auparavant, lors du dernier match de l’équipe à Chamartín, le Bernabéu est de retour dans les affaires. On peut le dire maintenant.

2. Luka Modrić serait-il de retour ?

Oh oui. Luka Modrić était bel et bien de retour. Nous savions qu’il avait repris l’entraînement la majeure partie de la semaine dernière, mais nous ne savions pas si Modrić commencerait ce match. Non seulement il l’a commencé, mais il a joué 78 minutes et organisé une master class. La plus grande joie de célébration non-but de la nuit est venue lorsque Modrić a été remplacé par une brillante ovation debout, une assez forte pour que vous pensiez qu’il y avait vraiment 80 000 fans à l’intérieur du terrain. Ils ont même scandé son nom après le but de Camavinga, applaudissant le débutant pour son effort et son moment spécial, avant que « Modrić, Modrić, Modrić… » ne sonne autour du Bernabéu.

3. Serait-ce le jeu « plus difficile que ce que la plupart des gens attendent » ?

Avant la saison, plusieurs membres du personnel de gestion de Madrid ont fait des prédictions pour une table ronde. L’une des questions était « Nommez un match sur le calendrier qui, selon vous, sera plus compliqué que la plupart des gens ne le pensent ? » et j’ai opté pour celui-ci. Il y avait trois raisons principales que j’ai données. Premièrement, le Celta Vigo est bon. Deuxièmement, cela arrivait juste après la trêve internationale de septembre. Et, troisièmement, je pensais que le premier match de retour au Bernabéu pourrait être difficile pour le Real Madrid, qui serait l’équipe à domicile mais pas nécessairement dans un environnement familier. C’était peut-être plus délicat que prévu, mais le Real Madrid a fait un spectacle en seconde période pour démolir ma prédiction selon laquelle des points pourraient être perdus ici. Les internationaux du Real Madrid se sont très bien débrouillés dans des circonstances difficiles et l’avantage à domicile était réel.

Trois questions

1. Vinícius le nouveau héros du Bernabéu ?

Quel joueur les supporters du Bernabéu aiment-ils le plus ? Je pense que ça pourrait être juste Vinícius. Ce n’est pas le meilleur joueur du Real Madrid ni même un titulaire garanti, mais les supporters dans les tribunes voient l’effort qu’il met tout au long du match et voient la passion avec laquelle il joue. Lors de l’un des derniers matchs avant la pandémie, la défaite 4-3 de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, Vinícius a joué hors de sa peau et a mené la foule alors que Los Blancos cherchait un retour. J’ai vraiment eu l’impression que l’amour du Bernabéu pour le Brésilien a atteint un nouveau niveau ce jour-là et, maintenant, un an et demi plus tard, vous pouvez voir qu’il y a vraiment un lien spécial. Ce n’était pas très amical contre Covid-19, mais cette célébration quand il a sauté dans la foule était épique. C’est l’image de la nuit où le Bernabéu a rouvert ses portes.

2. Camavinga va être amusant, n’est-ce pas ?

De l’introduction de Camavinga à la 65e minute à son but à la 72e, je me suis assis et je l’ai regardé en particulier. Et il était partout. Il a dérivé vers l’aile droite, puis il a aidé à l’arrière gauche, il a reculé pour aider à défendre un compteur du Celta Vigo puis il s’est retrouvé au bon endroit au bon moment dans la surface adverse, marquant son premier Real Madrid but sept minutes après son entrée en jeu. Honnêtement, je ne sais pas quelle était sa position. Sa carte thermique devait ressembler à une planche de serpents et d’échelles. Mais, il est amusant. Il va certainement être amusant.

3. Les Sud-Américains se reposeront-ils après les matches internationaux d’octobre ?

Ce match a débuté seulement 64 heures après la fin du match de qualification pour la Coupe du monde du Brésil contre le Pérou jeudi soir, un match auquel Éder Militão et Casemiro ont joué et pour lequel Vinícius était sur le banc. Quelques heures seulement avant ce match contre le Brésil, Fede Valverde avait disputé les 90 minutes de la victoire de l’Uruguay sur l’Équateur. Pourtant, ces quatre joueurs de la CONMEBOL ont commencé contre le Celta Vigo, en partie parce qu’ils le devaient. Chacun a produit des moments importants et le mérite d’avoir répondu à la cloche. Espérons qu’ils n’auront pas à soumettre leur corps à un test comme celui-ci en octobre, lorsqu’ils seront confrontés à un scénario similaire. En fait, comme le Real Madrid disputera un match de Ligue des champions mardi après le retour de la Liga des dates FIFA d’octobre, il ne pourra pas jouer son match à domicile contre l’Athletic Club le dimanche de ce week-end. Ce match pourrait donc être reporté, comme l’ont été Séville contre Barcelone et Villarreal contre Alavés.