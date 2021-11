Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur le Rayo

Le Real Madrid a remporté une victoire 2-1 sur le Rayo Vallecano, l’équipe jouant mieux que ne le suggère le score. Après que Toni Kroos et Karim Benzema aient inscrit deux buts à Los Blancos, Radamel Falcao en a retiré un pour terminer nerveusement. Mais, les hommes de Carlo Ancelotti ont tenu bon et abordent la trêve internationale en beauté. Ce faisant, voici un aperçu de trois réponses et de trois questions.

Trois réponses

1. Ancelotti remporterait-il sa 100e victoire ?

Carlo Ancelotti est entré dans ce match avec 99 victoires en tant qu’entraîneur du Real Madrid, il a donc eu la chance de marquer l’histoire ce samedi soir. Et il l’a fait. Ancelotti n’est désormais que le septième entraîneur du Real Madrid à atteindre 100 victoires, après Miguel Muñoz, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho, Leo Beenhakker et Luis Molowny. Seul Mourinho, qui a atteint 100 victoires en 133 matchs, a atteint ce total en moins de matchs qu’Ancelotti, avec 135 matchs.

2. Sensio ou danger ?

La grande discussion sur les nouvelles de l’équipe avant ce match était encore une fois la bonne place pour l’avant. Irait-il à Marco Asensio ou à Eden Hazard ? Malgré certaines spéculations selon lesquelles Ancelotti allait donner le départ à Hazard contre Rayo, c’est Asensio qui a en fait obtenu le feu vert et il a été excellent, réalisant l’une de ses meilleures performances depuis un certain temps. L’Espagnol s’est créé plusieurs occasions, dont le but de Toni Kroos, causant tant de problèmes à Fran García, diplômé de l’académie du Real Madrid. Asensio a également bien travaillé avec Dani Carvajal, prouvant qu’ils pouvaient être une combinaison gagnante sur le flanc droit.

3. Qu’est-il arrivé à Modrić ?

Il y a eu une certaine surprise quand Luka Modrić n’a pas été nommé dans le onze de départ et encore plus quand il n’était même pas parmi les remplaçants. Bien qu’initialement nommé dans l’équipe de la journée, le Croate s’était retiré. La raison? Il souffrait de ce que le club a officiellement qualifié de « rhume sévère ». Cela ne devrait cependant pas l’empêcher de repartir avec la Croatie cette trêve internationale.

Trois questions

1. Kroos va-t-il continuer à tirer ?

Toni Kroos a été le héros de ce match, dégageant la ligne de but dans les derniers instants et marquant le brillant premier match en première mi-temps. Il cherchait ce premier but de la saison depuis quelques semaines maintenant, prenant beaucoup plus de tirs au cours des derniers matchs qu’il ne le fait normalement. Cette année, il tente 1,93 tirs par match et il n’a jamais eu de saison où il a tiré plus souvent. Il semble qu’Ancelotti encourage l’Allemand à tenter sa chance et cela a finalement porté ses fruits dans ce match, lorsqu’il a marqué contre le même adversaire que son premier but au Real Madrid. Alors, verrons-nous plus de clichés de Kroos au fil de la saison ? On dirait que nous pourrions.

2. Hazard en tant que faux neuf va-t-il être une chose?

Karim Benzema n’a pas pu terminer les 90 minutes, Ancelotti admettant que l’attaquant a été remplacé à la 83e minute parce qu’il était fatigué. Fait intéressant, c’est Eden Hazard qui a remplacé Benzema. Nous n’avons pas vu assez Hazard pour tirer de nombreuses conclusions, mais peut-être que le Belge peut être une option pour remplacer Benzema lorsque l’avant-centre a besoin de repos. Personne ne remplacera les buts de Benzema, alors pourquoi ne pas utiliser un joueur avec un bon jeu de liaison dans les rares occasions où le n ° 9 n’est pas disponible?

3. Et si « ça » était entré ?

Vous connaissez le jeu dont je parle, l’incroyable course de Vinícius à la 50e minute. Imaginez qu’Óscar Valentin n’ait pas réussi à dégager le ballon de la ligne. Où cela se serait-il classé en termes de grands buts de tous les temps ? Même sans que celui-ci ne fasse onduler le filet, la magie déployée par le Brésilien était impressionnante alors qu’il ramassait le ballon dans sa propre moitié, puis le transportait à grande vitesse à travers un canal de l’espace, avant de casser les chevilles des défenseurs une fois à l’intérieur de la surface, puis glisser le ballon vers le but. Pour moi, cette course qui ne s’est pas terminée par un but était encore meilleure que celle qui s’est terminée par un but à l’extérieur à Kiev contre le Shakhtar Donetsk.