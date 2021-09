Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur le Real Majorque

Le Real Madrid a produit un autre gros score au Bernabéu, battant le Real Majorque 6-1 lors de son deuxième match à domicile. Il y a eu des rotations, il y a eu de beaux moments et, surtout, il y a eu Eduardo Camavinga. Alors, entrons dans les trois questions auxquelles nous avions répondu et trois nouvelles que nous avons maintenant.

Trois réponses

1. Comment Camavinga ferait-il dans le rôle de Casemiro ?

Wow, juste wow. Eduardo Camavinga est la vraie affaire. Compte tenu de sa première titularisation et occupant le rôle de Casemiro au centre même du 4-3-3, le Français a joué comme si le Bernabéu était son arrière-jardin et comme s’il venait d’inviter des amis pour jouer au football. Avec son ballon. Sa première touche, ses dribbles, ses passes. Tout était croustillant. Il y a même eu une terrible passe de Nacho vers Camavinga au centre du terrain en première mi-temps, qui aurait pu déclencher une contre-attaque du Real Majorque. Mais non. Camavinga a juste sorti sa pince de jambe et l’a récupérée, pensant déjà à l’endroit où la passer ensuite. Il a reçu une énorme ovation lorsqu’il a été remplacé pour la première fois et il l’a plus que mérité. Le Bernabéu l’aime déjà.

2. Comment réagirait Asensio ?

Apparemment de nulle part, des informations sur le mécontentement supposé de Marco Asensio sont apparues mardi, Carlo Ancelotti ayant même posé des questions sur le joueur lors de sa conférence de presse d’avant-match et déclarant qu’il accueillerait un Asensio plus motivé. Juste un jour plus tard, l’Italien a lancé Asensio contre son club d’enfance et il a répondu avec le premier triplé de sa carrière. De son rôle plus profond et plus central au milieu de terrain, il semblait plus à l’aise que certaines de ses récentes performances à l’extérieur. Mais, et c’est aussi le cas avec Camavinga, il ne faut pas oublier que ce n’était que le Real Majorque, qui semblait sacrifier le milieu de terrain jusqu’à l’arrivée d’Iddrisu Baba. Voyons si Asensio peut maintenir cela dans les prochains matchs. Parce que quand il est branché et qu’il joue comme ça, c’est vraiment impressionnant. Il y a une raison pour laquelle on lui a confié le n°11, après tout.

3. Lucas Vázquez ou quelqu’un d’autre à l’arrière droit ?

Nous l’avons mentionné après le match de Valence, que Lucas Vázquez a eu une performance vraiment décevante après avoir remplacé le blessé Dani Carvajal. Avec l’arrière droit partant maintenant absent pour quelques matchs avec sa blessure, qui prendrait sa place ? Serait-ce Lucas Vázquez ? Ou Ancelotti improviserait-il et jouerait-il quelqu’un légèrement hors de position ? Eh bien, c’était ce dernier. Nacho a été l’élu, ce qui signifie que le vétéran a maintenant joué à l’arrière central, à l’arrière gauche et à l’arrière droit cette campagne. Nacho a bien fait et a apporté une certaine solidité sur le flanc droit, remportant son duel avec Lago Junior d’une manière qu’Álvaro Odriozola n’a pas pu quand il avait essayé de remplacer l’arrière droit lors de cette tristement célèbre nuit sur l’île en 2019.

Trois questions

1. Combien de fois Kubo jouera-t-il encore au Bernabéu ?

Même s’il est dans les livres du Real Madrid depuis plus de deux ans et même s’il a affronté Los Blancos à quatre reprises au cours de ses différents prêts, Takefusa Kubo n’avait jamais joué au Bernabéu. Jusqu’à ce soir. Il a joué un rôle dans le but du Real Majorque, mais était en grande partie silencieux avant son remplacement à la mi-temps, auquel cas il a même reçu une salve d’applaudissements lorsque le changement a été annoncé par l’orateur. Quand aura-t-il la prochaine chance de jouer au Bernabéu ? Et portera-t-il le blanc du Real Madrid ? Peut-être jouera-t-il beaucoup de matches dans ce stade avec le club espagnol. Peut-être que s’il ne parvient jamais à rester et est ensuite transféré à l’étranger, cela aurait même pu être sa dernière fois sur ce terrain.

2. Le Real Madrid peut-il battre son record de buts marqués ?

Le record du Real Madrid pour les buts marqués en une seule saison de Liga est de 121 buts marqués lors de la campagne Jose Mourinho 2011/12. À l’heure actuelle, ils sont sur le point de battre ce record. Avec 21 buts marqués au cours des six premières journées de match, cela fait 3,5 par match et signifie qu’ils sont sur la bonne voie pour en avoir 133 d’ici la fin de la campagne. Il est encore tôt, mais cette version d’Ancelotti-ball produit des buts. Pourraient-ils atteindre ou dépasser 121 ?

3. Ancelotti l’a-t-il toujours ?

Zinedine Zidane est parti, mais il y a toujours de la qualité footballistique dans le domaine technique. Ce piégeage du ballon à la 49e minute d’Ancelotti… Wow. Il était la seule personne non nommée Camavinga à recevoir un « olé » à l’ancienne de la foule du Bernabéu ce soir.