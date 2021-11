Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur le Shakhtar

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Real Madrid a battu le Shakhtar Donetsk pour trois points essentiels en Ligue des champions. La victoire 2-1 de ce mercredi n’était pas aussi dominante que le 5-0 à Kiev il y a quelques semaines, mais une victoire est une victoire et cela nous a fourni ces points de discussion.

Trois réponses

1. Qui marquerait le 1 000e but ?

Le Real Madrid est entré dans ce match avec 999 buts entre la Coupe d’Europe et la Ligue des Champions. Malgré leurs récentes difficultés à marquer à domicile, il y avait de grandes attentes avant celui-ci et cela a soulevé la question de savoir qui marquerait ce 1000e but spécial. L’homme qui l’a marqué, puis qui a porté le total à 1 001, était Karim Benzema et c’est normal, compte tenu de la façon dont il a si souvent intensifié son jeu en Ligue des champions tout au long de sa carrière.

2. Qui remplacerait Rodrygo ?

Avec Benzema et Mendy attendus dans la formation de départ, le seul autre changement au XI était dû à l’aile droite, étant donné que Rodrygo était maintenant blessé. Alors, qui prendrait cette place ? Avant le match, il y a eu beaucoup de débats dans les médias espagnols pour savoir si cette position à droite de l’attaque devrait revenir à Eden Hazard ou à Marco Asensio. En fin de compte, il n’y en a eu ni l’un ni l’autre. Carlo Ancelotti a choisi Lucas Vázquez et il a justifié cette décision par la suite, en déclarant : « J’ai pensé à commencer Hazard aujourd’hui, mais pour une raison tactique, j’ai préféré jouer avec un ailier qui pourrait donner plus de largeur que Hazard, qui préfère entrer à l’intérieur. C’est pourquoi j’ai choisi Lucas Vázquez à la place.

3. Le Real Madrid abandonnerait-il à nouveau le Shakhtar ?

Lors de la première rencontre avec le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid n’a vraiment pas beaucoup insisté et c’était exprès. À domicile, cependant, alors que les fans attendent des efforts et de l’énergie, le Real Madrid ressentirait-il le besoin de presser davantage ses adversaires qu’il y a deux semaines ? Et bien non. Et Ancelotti a expliqué pourquoi. Il a déclaré : « Le Shakhtar est une équipe différente de la plupart des autres parce qu’ils aiment que vous les pressiez, car alors ils peuvent vous blesser. Nous avions donc des tactiques spécifiques pour ce match spécifique contre cette équipe spécifique. »

Trois questions

1. Dans quelle mesure Vinícius pourrait-il être de droite ?

Très tôt dans sa carrière au Real Madrid, il a été décidé à juste titre que Vinícius devait jouer à gauche. Le Brésilien a tellement lutté chaque fois qu’il a été placé sur le flanc droit, alors ses différents entraîneurs ont convenu que lorsqu’il jouait, il devrait le faire de la gauche. Au fil des ans, et surtout cette saison, le Brésilien a fait sien ce flanc. Mais, quand vous regardez le deuxième but marqué contre Shakhtar Donetsk, vous voyez Vinícius récupérer le ballon sur la droite et attaquer la surface de réparation de l’autre côté du terrain comme d’habitude. Et il le fait si bien. Alors, théoriquement, que ferait Vinícius s’il était à nouveau déployé sur la droite, ce qui n’est pas arrivé du tout cette saison ? Je ne dis pas que sa position devrait être changée, car pourquoi bricoler quelque chose qui fonctionne si bien ? Mais je serais curieux de voir comment Vinícius, 21 ans, se comporterait en tant qu’ailier droit, étant donné que nous ne l’avons pas vraiment vu essayer là-bas depuis l’âge de 18 ou 19 ans.

2. Le problème de Hazard est-il un problème d’attitude ?

La situation de Hazard devient assez grave. Lors des cinq matches du Real Madrid depuis la pause internationale d’octobre, il a joué un total de 27 minutes. Même s’il aurait été en pleine forme depuis quelques matchs, Ancelotti ne l’a pas sélectionné. Il y a clairement un problème et une raison pour laquelle Ancelotti ne fait pas confiance à Hazard. L’entraîneur est interrogé sur le Belge dans pratiquement toutes les conférences de presse et il n’a cessé de répéter des lignes comme « il doit être prêt » et « il doit rester patient ». Avant ce match en milieu de semaine, Ancelotti a même déclaré : « Il a juste besoin de garder la foi que son moment viendra, tout comme il l’a fait pour Mariano. Il n’avait pas joué une seule minute et a ensuite très bien joué samedi, démontrant son professionnalisme. C’est ce que Hazard et les autres qui ne jouent pas doivent faire. Ancelotti répète-t-il si souvent de telles lignes pour envoyer un message à Hazard ? L’entraîneur doit-il le dire parce qu’il y a un problème d’attitude ? Il se passe clairement quelque chose dont on ne nous dit pas explicitement.

3. Quand le Real Madrid peut-il confirmer sa qualification pour les huitièmes de finale ?

Le Real Madrid a maintenant neuf points sur les 12 premiers disponibles, ce qui signifie qu’il est en tête du groupe D, avec l’Inter deuxième avec sept points, le Sheriff troisième avec six et le Shakhtar dernier avec un. Alors, quand le Real Madrid pourra-t-il mathématiquement confirmer son passage au tour suivant ? Eh bien, ils peuvent le faire lors de la prochaine journée avec une victoire à l’extérieur du shérif, bien qu’un match nul ou une défaite obligerait Los Blancos à attendre la dernière journée. S’ils gagnent le prochain match contre Sheriff et si l’Inter ne parvient pas à battre le Shakhtar le même soir, la première place sera également garantie avant le tour final.