Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur Liverpool

Lors du match aller de leur quart de finale contre Liverpool, le Real Madrid a remporté une impressionnante victoire 3-1 alors qu’il dominait tout au long et qu’il aurait même pu gagner par une plus grande marge. Les clés de cette victoire sont discutées ci-dessous, avec Euan McTear rapportant de Valdebebas dans ses trois réponses et trois questions habituelles.

Trois réponses

1. Pas de Varane. Alors, que ferait Zidane?

Le drame de ce quart de finale aller aller a commencé huit heures avant le coup d’envoi avec la nouvelle que Raphaël Varane avait été testé positif au COVID-19. C’était un coup si important. Alors, que ferait Zidane? Eh bien, il est allé pour un 4-3-3. Serait-il resté avec le 3-5-2 des matchs récents si Varane avait été disponible? Cela pourrait être évoqué lors de la conférence de presse et nous pourrions le découvrir, mais ce que nous savons, c’est que le 4-3-3 – qui était incliné vers le côté gauche du Real Madrid alors que Benzema était si souvent au-dessus de Trent Alexander-Arnold – a fonctionné. brillamment.

2. Comment le Real Madrid traiterait-il la presse de Liverpool?

« Intensité. Ils ont tellement d’intensité. C’était l’une des principales descriptions de l’arrivée de Liverpool dans cette égalité et l’un des grands doutes était de savoir comment le Real Madrid gérerait sa presse, en particulier avec la disparition de Sergio Ramos. Mais, ils ont bien géré cela. Nacho, Éder Militão et Thibaut Courtois étaient tous calmes sous la pression, tout en sachant aussi quand lancer le ballon vers le Row Z (enfin, le Di Stéfano n’a pas vraiment de Row Z, mais vous savez…). Les longues balles conçues faisaient également partie de la stratégie du Real Madrid, souvent dans la direction de Vinícius, qui a si bien fait pour les faire tomber ou pour faire le bon parcours sur ces parcelles depuis le ciel. Et cela aide aussi lorsque Toni Kroos joue beaucoup de ces longues balles. Son ballon pour le but de Vinícius était son 85e ballon long complété en Ligue des champions cette saison, une statistique folle quand aucun autre joueur n’en a plus de 56.

3. Comment serait ressentie l’absence de Ramos?

À présent, nous connaissons tous les statistiques du Real Madrid en Ligue des champions sans Ramos. Lors de leurs 11 derniers matchs européens sans lui, il y avait eu huit défaites et trois victoires. Alors, à quel point Ramos leur manquerait-il dans ce match aller et dans ce match nul? Eh bien, avec Nacho et Militão ayant chacun de solides performances à l’arrière, ils n’ont en fait pas trop manqué Ramos sur le terrain, voire pas du tout. Quant au leadership de Ramos, eh bien, ils l’ont toujours même s’il n’était pas là-bas. Ramos était assis dans les gradins et criait et hurlait des conseils et des encouragements tout au long du match. «Tout le monde est debout!» «De retour au« gardien! » « Fais attention! » Il y avait aussi un conseil pour l’arbitre… Je pouvais l’entendre clairement d’où j’étais assis et je n’étais même pas si proche de lui. Vous pouvez donc parier que les joueurs du Real Madrid l’ont également entendu. Ramos était très présent dans cette grande soirée pour le Real Madrid, du moins en tant que leader.

Trois questions

1. Dans quelle mesure cela sera-t-il bon pour la confiance de Vinícius?

C’était la nuit de Vinícius. En partie parce qu’il était un élément clé du plan de jeu de Zidane et en partie parce qu’il avait l’une de ses meilleures performances de sa jeune carrière. Ce ne sont pas seulement les buts, car son jeu global et ses dribbles étaient bons aussi, mais les deux buts se démarquent clairement. Maintenant, vous devez vous demander où Vinícius pourrait aller à partir d’ici. Tous les plus grands des deux dernières décennies ont eu un match de sortie de la Ligue des champions et cela pourrait s’avérer être celui de Vinícius. Et cela vient également d’une bonne performance au match retour de l’Atalanta.

2. Le Real Madrid en viendra-t-il à regretter les échecs d’Asensio?

Marco Asensio a bien fait aussi, marquant le deuxième but. Sa forme a vraiment repris au cours des deux dernières semaines, mais il aurait pu et probablement dû marquer un autre but. Il y avait une chance en fin de première mi-temps après une erreur d’Ozan Kabak, un face-à-face à la 64e minute juste avant le 3-1 et puis encore une autre chance à la 67e minute qui aurait pu faire 4-1 , quand il ne pouvait pas tout à fait se retourner et tirer dans la boîte. Asensio a été enlevé peu de temps après et peut être satisfait de sa contribution, mais Ousmane Dembélé a une histoire à raconter sur le fait d’avoir raté de bonnes occasions lors d’un match aller contre Liverpool …

3. Zidane ira-t-il pour le même alignement au match retour?

Ferland Mendy et Fede Valverde étaient les seuls joueurs à risque de suspension et aucun des deux n’a été réservé, donc Zidane aura largement les mêmes joueurs disponibles pour le match retour. Peut-être qu’il y a une autre blessure ou peut-être que Dani Carvajal ou Eden Hazard peuvent revenir, mais cela devrait essentiellement être le même groupe d’options. Alors, ira-t-il pour le même onze de départ? Rappelez-vous, il y a évidemment El Clásico entre maintenant et le match retour de mercredi prochain. Mais ce ne serait pas une grande surprise de voir Zidane opter pour la même configuration. Liverpool ne le fera sûrement pas. Pour de nombreuses raisons, mais l’une était à quel point ils se sont améliorés lorsque Thiago est arrivé. Voyons voir, mais pour l’instant, c’est un gros résultat aller à savourer pour le Real Madrid.