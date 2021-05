Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur Osasuna

Osasuna a fait suer le Real Madrid pour sa victoire, mais les buts du duo de São Paulo Éder Militão et Casemiro ont finalement valu aux Blancos une victoire 2-0. C’est un résultat énorme et voici un aperçu de quelques questions que ce match a éclaircies ainsi que de nouvelles questions que les événements de samedi soir ont suscitées.

Trois réponses

1. Quelle rotation obtiendrions-nous?

Après le match de Chelsea mardi, Zidane a laissé entendre qu’il ferait quelques rotations pour ce match contre Osasuna. Puis, lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, il a un peu reculé. Alors, à l’approche du coup d’envoi, c’était la question principale. Qui serait reposé, si quelqu’un? La réponse est que Luka Modrić et Toni Kroos formaient le duo à une pause, et ils en avaient vraiment besoin. Ils ont tous deux joué plus de 3000 minutes et n’avaient pas été aussi frais ces dernières semaines. En ce qui concerne les rotations, il aurait également été agréable de voir Karim Benzema ne pas jouer les 90 minutes complètes, mais Zidane ne pouvait pas vraiment faire beaucoup plus. Ce fut une bonne nuit pour le Real Madrid, car ils ont obtenu les trois points et ont réussi à se reposer en cours de route.

2. Que ferait Hazard lors de son premier départ depuis janvier?

Après avoir quitté le banc contre le Real Betis et contre Chelsea, Eden Hazard était bel et bien de retour en entamant ce match. Le Belge a fait son premier départ depuis le 30 janvier et il était également dans une position unique, puisqu’il était le n ° 10 dans une formation 4-2-3-1. Et il a été excellent en première mi-temps, tirant les ficelles et entrant dans la surface quand il le pouvait. Mais pour un arrêt spectaculaire de Sergio Herrera, Hazard aurait même ouvert le score. “Il était bon, surtout dans cette position, près de Benzema”, a déclaré Zidane à propos de Hazard après le match. Et c’est vrai. Hazard a particulièrement bien joué dans ce rôle de meneur de jeu, encore mieux qu’il ne l’a fait quand il a été à l’écart et chargé de dribbler devant son arrière latéral. Ici, dans cette position, il lui fallait juste jouer une ou deux belles touches au bon moment pour faire bouger les choses. Et des choses se sont produites.

3. Serait-ce encore un autre match nul 0-0?

Vers la 70e minute, vous aviez le sentiment que cela pourrait être un autre 0-0. Avec trois matchs nuls sans but des cinq matches avant ce match, il semblait que cela pourrait finir par être un quatrième sur six. Mais c’est à ce moment-là que Militão a bondi et a atteint le but qu’il cherchait toute la nuit. Le Real Madrid a encore de nombreux problèmes offensifs, mais sa défense reste solide et il est généralement capable d’en faire à peu près assez en attaque pour remporter la victoire.

Trois questions

1. Casemiro le pensait-il?

Le deuxième but a été marqué par Casemiro et c’était étrange. Alors que Benzema jouait un beau ballon traversant qui a éliminé plusieurs défenseurs en un instant, Casemiro a percé et, apparemment, l’a mal contrôlé dans le filet. On aurait dit qu’il essayait de prendre possession du ballon, mais son premier touché s’est rattrapé lui-même et Herrera. Alors, le pensait-il? Sûrement pas, mais c’est tout de même un objectif.

2. Quelle est la gravité de la blessure de Varane?

Au début de la seconde période, Nacho est apparu et il a remplacé Varane. Cela a instantanément créé une question. Varane a-t-il été blessé? Parce que sinon, pourquoi Zidane ferait-il un échange à l’identique à ce stade du jeu. Eh bien oui, il s’avère que Varane a souffert de douleurs à la jambe droite. “J’ai parlé avec lui et il a dit que ce n’était pas grave et nous espérons que c’est le cas”, a révélé Zidane lors de sa conférence de presse d’après-match. Avec Chelsea à venir mercredi, ce sera certainement une course contre la montre pour voir s’il peut jouer.

3. Militão est-il le nouveau Ramos?

Sergio Ramos est toujours absent avec sa propre blessure, mais le Real Madrid ne l’a pas trop manqué ces derniers temps. Ils ont collecté des draps propres après des draps propres, même sans leur capitaine. Ensuite, dans ce match, Militão a endossé le rôle d’arrière central offensif de Ramos. Le Brésilien a provoqué deux arrêts de Herrera en première mi-temps, puis a tenté une reprise de volée en seconde période alors qu’il cherchait un but chaque fois qu’il était convoqué sur le terrain. Puis, à la 76e minute, c’est lui qui a brisé l’impasse à la quatrième tentative. C’était Ramos-esque la façon dont Militão a attaqué et attaqué dans ce match. Peut-il être le nouveau Ramos, alors, en défense et en attaque sur coup de pied arrêté?