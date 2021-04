Trois réponses et trois questions sur le match nul du Real Madrid avec le Betis

Le Real Madrid a disputé un match nul et vierge contre le Real Betis samedi soir, un match qui pourrait être déterminant dans la course au titre. Il y a tellement de choses à discuter et nous le faisons ici sous la forme de trois questions auxquelles il a été répondu et de trois questions auxquelles il faut maintenant répondre.

Trois réponses

1. Comment Pellegrini ferait-il face à son ancien club?

Manuel Pellegrini était de retour pour affronter son ancien club dans ce match. L’homme qui était en charge du Real Madrid en 2009/10 apportait sa solide équipe du Real Betis à Valdebebas. Et il avait un plan de match qui fonctionnait parfaitement. Le Real Betis aime garder le ballon, mais était prêt à le concéder dans ce match et à travailler à la place pour garder l’attaque léthargique du Real Madrid à distance. Pellegrini s’est éloigné de ce que sont habituellement le Real Betis – ce que la suspension de Nabil Fekir aurait peut-être rendu plus facile à faire – et cela a fonctionné pour lui car le Real Betis a gagné un point. «Ils n’ont même pas créé grand-chose contre nous», a-t-il déclaré après le match en expliquant pourquoi un match nul était un bon résultat. Il a raison.

2. Combien le Real Madrid garderait-il pour Chelsea?

Avec Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions mardi et avec plusieurs membres de cette équipe du Real Madrid absolument brisés, combien le Real Madrid retiendrait-il dans ce match de LaLiga? Combien seraient les esprits mardi? Eh bien, Vinícius n’a pas commencé pour gagner un peu de repos avant mardi et c’était une grosse perte, d’autant plus qu’il était si brillant quand il est entré. Rodrygo a eu une très belle pièce de jeu en première mi-temps quand il a remporté le ballon lui-même et a conduit en avant pour gagner un corner avec rien, mais il n’y avait pas grand-chose d’autre. Vinícius aurait sûrement fait un meilleur travail, mais il est gardé pour mardi. Ensuite, juste en général, il y avait une nature léthargique pour plusieurs autres joueurs de l’équipe. Certains pourraient dire qu’ils gardaient de l’essence dans le réservoir pour mardi. D’autres pourraient dire qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup d’essence au départ.

3. Carvajal serait-il le vrai Carvajal?

Après un run-out en seconde période à Cadix, Dani Carvajal a été donné un départ dans ce match. Alors, à quoi ressemblerait-il? Eh bien, il n’était pas à 100% Carvajal, mais il n’était pas loin. Il a bien fait de faire face à la menace de Joaquín en défense, tout en avançant un montant décent en attaque et en inscrivant plusieurs centres dont personne ne pouvait tirer le meilleur parti. Vous remarquez vraiment une différence quand c’est Carvajal qui passe le ballon, car il peut le faire de beaucoup plus profond que ne le peuvent Álvaro Odriozola ou Lucas Vázquez. Cela n’a pas complètement fonctionné pour le Real Madrid dans ce match car ils n’ont pas gagné, mais Carvajal devrait être encore plus proche de 100% pour le match de Chelsea mardi. Il doit commencer.

Trois questions

1. Hazard débutera-t-il contre son ancien club?

Telle est, pour moi, la grande question de la semaine. Eden Hazard n’a eu que 13 minutes plus le temps d’arrêt, mais il a fait beaucoup en peu de temps qu’il était sur le terrain contre le Real Betis. Ses statistiques ne lui rendent guère justice, mais il a passé le test visuel pour tout le monde qui regardait alors qu’il apportait une certaine créativité à l’attaque du Real Madrid, ce qui manquait clairement. Alors, va-t-il commencer mardi contre Chelsea? Je pense qu’il pourrait. Il s’entraîne avec le groupe depuis quelques semaines déjà, mais il a été très lentement remis en marche pour s’assurer qu’il ne s’effondre plus. Le calendrier de son retour aurait même pu être façonné en pensant à cette demi-finale. Il est presque impossible qu’il joue 90 minutes contre Chelsea, mais il pourrait certainement commencer. Cela ajouterait une étincelle qui manquait à l’attaque du Real Madrid ce soir.

2. Quel sera le coût de ces deux points?

Ainsi, le Real Madrid a perdu deux points. Mais rappelons-nous que leurs trois rivaux au titre n’ont toujours pas joué ce week-end. C’est quelque chose que Zidane lui-même a évoqué lors de sa conférence de presse d’après-match. Le Real Madrid a été le premier des challengers au titre à jouer cette journée, tandis que Barcelone doit visiter Villarreal, l’Atlético doit visiter l’Athletic et Séville a un derby andalou à domicile contre Grenade dimanche. Ce ne sont pas du tout des montages faciles. Donc, ce sont deux points perdus par le Real Madrid en ce moment. Mais, à la fin de dimanche, d’autres équipes auraient peut-être perdu deux ou même les trois points.

3. Pourquoi la pluie en Espagne tombe-t-elle principalement sur Valdebebas?

Avez-vous commencé à ressentir ce sentiment en regardant les matchs à domicile du Real Madrid? À propos de la façon dont cela semble toujours être une mousson? C’était le cas contre Eibar, Barcelone et maintenant aussi contre le Real Betis. Les récents matchs à domicile du Real Madrid, à l’exception de celui de Liverpool, se sont déroulés sous une pluie torrentielle. C’est assez étrange. Avril est le mois des pluies à Madrid, c’est vrai. Mais, en tant que personne vivant à Madrid, je peux vous dire qu’il n’a pas plu autant que cela puisse paraître en regardant le Real Madrid à la télévision. Il semble que les jours les plus pluvieux coïncident avec les matchs à domicile du Real Madrid. Alors, emportez votre parapluie si vous êtes à Madrid mardi…