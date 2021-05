Trois réponses et trois questions sur le match nul du Real Madrid avec Séville

Le Real Madrid et Séville ont joué un match nul spectaculaire 2-2 qui a soulevé de nombreux points de discussion. Voici un aperçu des questions auxquelles on a répondu et des controverses sur l’arbitrage qui sont maintenant discutées par la suite.

Trois réponses

1. Le Real Madrid pourrait-il capitaliser sur le tirage au sort du Camp Nou?

Après le match nul et vierge entre Barcelone et l’Atlético Madrid samedi, il y avait beaucoup de fête dans les cercles du Real Madrid. Soudainement, le titre était entre leurs mains, car quatre victoires des quatre derniers matchs garantiraient la première place aux Blancos. Alors, pourraient-ils capitaliser? Et bien non. Cela allait toujours être un match difficile compte tenu de la qualité de Séville et des absences du Real Madrid et ce n’est qu’un match nul pour l’équipe de Zinedine Zidane. Cela signifie qu’Atleti reste en tête pour une 27e journée consécutive. Si Atleti remporte ses trois derniers matchs, le titre lui est désormais garanti.

2. Hazard répondrait-il à ses critiques?

Entre le match de Chelsea et celui-ci, Eden Hazard était au centre de l’attention. Non seulement à cause de la controverse créée à partir des images de lui en train de rire, mais aussi à cause de l’inefficacité de sa performance à Stamford Bridge en général. Alors, comment réagirait-il? Il a déjà publié des excuses sur Instagram, mais ferait-il maintenant un peu parler sur le terrain? Eh bien, il n’a pas eu de départ et n’est venu qu’à la 79e minute. Le Belge avait un mauvais contrôle qui a donné à Séville une remise en jeu peu de temps après son arrivée, mais a ensuite eu un peu de chance sur le tir de Toni Kroos pour le diriger devant Bono. Ce ne sera pas suffisant pour reconquérir la plupart des fans du Real Madrid, mais c’est un début. Voyons s’il commence maintenant en milieu de semaine à Grenade.

3. Comment Marcelo et Odriozola géreraient-ils les flancs?

En raison de blessures, le Real Madrid a dû accompagner Marcelo et Álvaro Odriozola dans les rôles d’arrière latéral de ce match, ce qui est toujours une source de préoccupation pour les fans. Ils n’étaient pas mauvais en général et Odriozola a réalisé un très bon centre en première mi-temps pour que Benzema marque… seulement pour que le but soit exclu car le Basque était hors-jeu. Mais, ce sont eux qui ont concédé le premier but de Séville car ils marquaient tous les deux Ivan Rakitić, avant de quitter complètement le Croate pour lui permettre de mettre en place Fernando.

Trois questions

1. Les arbitres ont-ils réussi le gros penalty?

C’est évidemment la grande question d’après-match. Après que Juan Martínez Munuera soit allé regarder le moniteur VAR à un quart d’heure de la fin, il allait certainement attribuer une pénalité. C’était juste une question de savoir pour qui. Séville en voulait un pour un handball d’Éder Militão, tandis que le Real Madrid en voulait un pour la faute sur Karim Benzema lors de l’échappée qui en résultait. La décision de l’arbitre était de donner un handball à la Militão, annulant ainsi complètement l’incident de Benzema. Était-ce le bon appel? Selon la règle actuelle du handball, oui. C’est une sanction. Une autre question est de savoir si d’autres incidents similaires ont été appelés de la même manière. Dans d’autres cas, des incidents comme celui-là ont été ignorés.

2. Pourquoi personne ne parle du coup franc de Casemiro?

L’incident de la sanction est le principal sujet de discussion. Mais, comme mentionné ci-dessus, je pense que l’appel de pénalité de ce soir était en fait juste. Mais, presque personne ne parle du premier but de Séville, lorsque les visiteurs ont reçu un coup franc pour un défi de Casemiro sur Joan Jordán qui ne ressemblait pas à une faute. Le Brésilien a ensuite protesté et a même été réservé pour ses arguments, à seulement 21 minutes de jeu. Cela a coûté cher.

3. Kroos peut-il porter le Real Madrid lors des trois derniers matches?

Toni Kroos a été exceptionnel dans ce match, du début à la fin. En ce moment, il semble être le seul du trio de milieu de terrain partant à ne pas être complètement épuisé. Casemiro et Luka Modrić ont l’air épuisés, alors Kroos peut-il porter ce milieu de terrain et mener le Real Madrid au titre? Il reste trois matches à jouer au cours des deux prochaines semaines. Le Real Madrid a besoin d’un peu d’énergie. Kroos est l’un des rares à en avoir actuellement.