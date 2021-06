Trois réseaux de test Ethereum passent à la mise à niveau extrêmement attendue de Londres

in

22 juin 2021

| Mise à jour:

22 juin 2021 à 07:50 UTC

Par Clark

Selon un article de journal publié sur le site Web de la Fondation Ethereum, l’investissement de 3 réseaux de test Ethereum, le hard fork de Londres, peut être mis en service au cours des prochaines semaines. Le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, a expliqué vendredi dernier que “la mise à niveau peut initialement être mise en ligne pour raconter l’histoire de Ropsten, au bloc 10499401, qui devrait se produire vers le 24 juin 2021”.

La mise à niveau de Londres commence à s’enraciner avec le lancement des implémentations Testnet

Trois réseaux de test Ethereum peuvent voir la mise à niveau de Londres appliquée dans un avenir proche, ce qui montre que des progrès sont en cours vers la mise en œuvre des nouvelles options. Principalement, la fourche laborieuse de Londres est la mise à niveau qui suit la fourche laborieuse de Berlin qui a transpiré en avril 2021.

La laborious fork de Londres peut mettre en œuvre une variété de grandes propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP) afin d’organiser la mise à niveau de Serenity (ETH 2.0) prévue pour 2022. Deux EIP, en particulier, visent à renforcer le modèle tarifaire de la blockchain et donc l’écosystème minier de l’ETH. émettre une bombe à retardement.

EIP-1559 est la mise en œuvre d’amélioration qui s’attaquera au modèle tarifaire de la blockchain et il a été absolument introduit par le débutant Ethereum Vitalik Buterin. Eric Conner, Rick Dudley, Matthew Slipper, Ian Norden et Abdelhamid Bakhta ont également contribué à EIP-1559.

Le plan EIP-1559 indique que le réseau peut voir un mécanisme d’évaluation des transactions qui introduit des frais de base pour chaque bloc trouvé sur le réseau. Principalement, le reste des frais est brûlé et d’autres personnes supposent que cela peut réduire considérablement l’offre d’Ethereum.

EIP-3554 a été prévu pour faciliter la mise à niveau de Serenity (ETH 2.0) car il vise à résoudre le problème de la bombe à retardement qui ralentit l’extraction d’ETH de preuve de travail (PoW). Surtout, les mineurs de l’ETH n’ont pas le choix, cependant, pour perturber un système de preuve de participation (PoS).

La future fourche laborieuse de Londres avec EIP-3554 peut construire la méthode de transmutation plus facilement. EIP-3554 peut donc entraver la bombe à retardement “pour montrer le résultat de la première semaine de décembre 2021”, en phase avec le développeur James John Hancock. pour démarrer, la fourche laborieuse de Londres comprend également :

EIP-3198 : code opération BAS.E

EIP-3529 : Réduction des remboursements

EIP-3541 : rejeter les nouveaux contrats commençant par l’unité de mémoire d’ordinateur 0xEF

Ethereum Testnets Ropsten, Goerli et Rinkeby quittent Berlin pour Londres

Vendredi, le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, a expliqué que les réseaux de test Ropsten, Goerli et Rinkeby peuvent voir le fork laborieux de Londres appliqué au cours des semaines suivantes. Beiko a déclaré que Ropsten est le premier à être lancé à la hauteur de bloc 10499401, ce qui devrait avoir lieu le 24 juin.

Ensuite, Goerli devrait voyager en direct pour raconter l’histoire le 30 juin et donc le testnet de Rinkeby est prévu pour le 7 juillet. Beiko a en outre souligné qu’en s’engageant à Berlin et à Londres en même temps, « les groupes de clients étaient prêts à débrancher cette mise à niveau du réseau. à une vitesse record.

Beiko détaille que le hard fork du réseau principal de Londres doit être proclamé “une fois que les testnets auront réussi”. Les mineurs de Ropsten ou les validateurs Goerli et Rinkeby devraient transférer les acheteurs les plus récents et les validateurs devraient doubler l’objectif de limite de gaz pour doubler ce qu’il est actuellement.

“C’est parce qu’une fois que Londres est en ligne, la taille du bloc est doublée et l’EIP-1559 peut garder les blocs à environ cinq centièmes pleins”, a expliqué Beiko. L’article de journal imprimé par la Fondation Ethereum note également que la communauté devrait “être à l’affût de l’annonce de la mise à niveau du réseau principal dans les semaines à venir”.

