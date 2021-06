in

Les centres commerciaux de la ville ont été autorisés à fonctionner après une fermeture d’environ 5 semaines au milieu de la deuxième vague de coronavirus dans le pays.

Trois semaines depuis que le gouvernement de l’Haryana a autorisé l’ouverture des centres commerciaux, les centres commerciaux de Gurgaon font état d’une fréquentation saine, encourageant les commerçants et les établissements commerciaux qui ont subi de lourdes pertes au cours des un an et demi de pandémie. Un rapport d’Indian Express a affirmé que quelques responsables de centres commerciaux ont déclaré que le nombre de visiteurs par jour avait atteint environ 30% du niveau d’avant la pandémie.

Le centre commercial Ambience de la ville, l’un des plus visités, enregistre jusqu’à 50 000 visiteurs le week-end. Un responsable d’Ambience Private Limited a déclaré à l’Indian Express que le centre commercial recevait environ 50 000 visiteurs le week-end, contre 80 000 auparavant. Le responsable a déclaré que la reprise est impressionnante car même pas un mois ne s’est écoulé depuis que les centres commerciaux ont été autorisés à ouvrir.

Les responsables du MGF Metropolitan Mall ont également déclaré à l’Indian Express que l’activité dans le centre commercial avait repris mais qu’elle n’était pas revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Le responsable de la MGF Metropolitan Mall Association, Aman Bajaj, a déclaré que le centre commercial ne s’attend même pas à la fréquentation pré-pandémique dans un avenir proche, car 40 à 50% des visiteurs qui viennent au centre commercial en temps normal sont des acheteurs de vitrines qui ne vont pas entrer. dans un avenir proche et tous les clients qui visitent le centre commercial en ce moment ont l’intention d’acheter des choses. Les responsables du centre commercial South Point Mall de la ville ont confirmé que les visiteurs avaient augmenté d’environ 50% des temps normaux.

Shobha Sengupta, président de la South Point Condominium Association, a déclaré à l’Indian Express que les gens ont commencé à atteindre 50 % de la fréquentation normale des jours. Sengupta a également déclaré que la plupart des commerçants du centre commercial avaient reçu au moins une dose de leur vaccin Covid-19 et que des campagnes de vaccination étaient également menées par l’association dans les locaux du centre commercial. Les centres commerciaux de la ville ont été autorisés à fonctionner après une fermeture d’environ 5 semaines au milieu de la deuxième vague de coronavirus dans le pays.

