Trois semaines avec Microsoft Windows sur Chrome OS : la dernière pièce du puzzle

J’adore Chrome OS. En fait, je l’aime assez pour avoir utilisé un Chromebook comme pilote quotidien pendant longtemps. Mais malheureusement, je continue de me heurter à des limitations, même si le système d’exploitation a parcouru un si long chemin par rapport à ses débuts. Mais malgré la prise en charge de Linux, il existe des programmes indispensables uniquement disponibles sur Windows et macOS auxquels je reviens sans cesse, comme la suite Microsoft Office et Adobe Photoshop. C’est là qu’intervient Parallels, la machine de virtualisation Windows connue principalement par les utilisateurs de macOS.

Mais commençons par la plus grande mise en garde : Parallels Desktop pour Chrome OS n’est actuellement disponible que pour les entreprises clientes. Si vous souhaitez l’essayer, vous devrez soit convaincre votre service informatique, soit être le service informatique de votre entreprise. Les utilisateurs personnels sont exclus pour le moment, mais si Parallels Desktop pour macOS est une indication (et à moins d’objections ou d’obstacles de la part de Google et Microsoft), cela pourrait changer à un moment donné dans le futur.

Avec cela à l’écart, plongeons dans ce que c’est que d’avoir Windows sur votre Chromebook.

J’ai reçu une unité de révision avec Parallels pré-installé, donc je ne peux pas du tout plonger dans le processus d’installation pour les administrateurs. Pour les utilisateurs, l’expérience ne pourrait pas être plus simple. Il vous suffit de vous connecter à votre compte fourni par l’entreprise et de trouver l’icône de l’application Parallels dans la barre des tâches, avec Windows en un seul clic.

Comme sur macOS, Windows est disponible dans une fenêtre qui lui est propre, et comme sur macOS, vous pouvez simplement accéder à la vue plein écran de votre Chromebook si vous voulez avoir l’impression d’utiliser une machine Windows appropriée. Certains dossiers sont partagés par défaut entre les deux systèmes d’exploitation, et il est possible de faire glisser et de déposer des fichiers de Chrome OS vers Windows pour commencer à travailler avec eux immédiatement. Les programmes Office sont même intégrés à l’application Chrome OS Files, vous permettant d’ouvrir un document en cliquant dessus avec le bouton droit.

La seule chose que j’ai remarquée, c’est qu’il semble y avoir un très petit décalage d’entrée lors de l’utilisation de Windows. Si vous n’y prêtez pas attention, ce n’est pas vraiment perceptible et n’a pas du tout interféré avec mon flux de travail, mais c’est définitivement là. Le défilement avec le pavé tactile de mon Chromebook fonctionne cependant étonnamment bien – félicitations aux développeurs qui ont rendu cela possible.

Productivité

Parallels est évidemment conçu avec la productivité à l’esprit, et il cloue absolument cet aspect pour moi. Pour l’un de mes clients, je m’appuie sur Microsoft Word pour écrire, et avoir le programme Windows complet à ma disposition est une véritable aubaine, surtout maintenant que Microsoft a mis fin à la prise en charge des applications Android Office sur les Chromebooks. L’application Web Word a peut-être parcouru un long chemin, mais elle ne fonctionne toujours pas hors ligne et certaines fonctionnalités sur lesquelles je m’appuie parfois sont toujours manquantes, comme la possibilité de créer des enveloppes – croyez-le ou non, j’ai parfois besoin de cette fonctionnalité .

Il en va de même pour la prise en charge appropriée de Microsoft Excel. Pendant que je me débrouille avec la version en ligne pour la comptabilité, l’utilisation de Microsoft Excel à part entière m’aide à tirer pleinement parti de tous les petits scripts et options que j’ai intégrés dans ma feuille de calcul, comme les liens vers les reçus PDF que j’ai enregistrés dans mon stockage OneDrive.

En parlant de OneDrive, c’est génial d’avoir enfin des copies hors ligne de mes fichiers disponibles sans solutions de contournement fastidieuses, mais la solution n’est toujours pas parfaite. Pour le moment, il n’est pas possible de choisir des dossiers personnalisés à partager depuis Windows avec Chrome OS, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen d’obtenir le dossier OneDrive de votre environnement Windows pour qu’il s’affiche sous Chrome OS. Pour contourner ce problème, vous devrez copier et coller des fichiers individuels sur les deux systèmes ou déplacer des fichiers de OneDrive vers Documents, Images, Téléchargements, Films, Musique ou Bureau – ce sont les seuls dossiers qui se synchronisent de Windows à Chrome OS. Mais c’est beaucoup plus facile de faire l’inverse. Vous pouvez partager n’importe quel répertoire de votre choix avec Windows (y compris Google Drive) en cliquant dessus avec le bouton droit ou vous pouvez simplement faire glisser et déposer des fichiers individuels dans la fenêtre Parallels.

Mon flux de travail de productivité ne tourne pas seulement autour de l’écriture et de la comptabilité ; il y a des moments où je dois mettre un léger travail Photoshop dans l’équation. Pour cela, Parallels sert très bien. Comme il prend en charge le glisser-déposer de fichiers de l’application Chrome OS Files directement dans un programme Windows, le travail sur les images est assez fluide. J’ai déjà utilisé GIMP et certains outils de retouche photo en ligne, mais je connais mieux Photoshop.

Juste pour le plaisir, j’ai également installé Premiere Pro, mais il est rapidement devenu évident que ni le Chromebook ni les Parallels ne sont conçus pour le montage vidéo, et même si j’étais – assez étonnamment – capable d’ouvrir un projet sur lequel je travaillais très bien , je ne pouvais même pas faire en sorte que Premiere lise en douceur des séquences HD directement à partir d’un Panasonic GH5.

Ce qui me dérange le plus à propos de Parallels, c’est qu’il ne prend actuellement pas en charge le mode Coherence sur Chrome OS. Sur macOS, il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permet d’utiliser les programmes Windows comme s’ils faisaient partie de macOS, sans que le reste de l’interface utilisateur Windows ne soit visible. C’est similaire à la façon dont les applications Linux fonctionnent sur Chrome OS, donc avoir le même niveau d’intégration native pour Parallels serait formidable.

Jeux

Je devais juste essayer de voir si Parallels était assez puissant pour exécuter quelques jeux moins exigeants. J’y suis allé avec l’un de mes favoris de tous les temps : Star Wars : Knights of the Old Republic. Étant donné que KOTOR fonctionne très bien en tant qu’application Android sur mon Chromebook, j’étais curieux de voir s’il fonctionnerait aussi bien dans un environnement Windows virtuel. Cependant, alors que Parallels fonctionne avec certains titres Windows sur macOS, il semble qu’il ne soit pas du tout conçu pour les jeux sur Chrome OS, du moins pas pour le moment, avec son orientation commerciale stricte : je n’ai même pas pu démarrer KOTOR en premier lieu après l’avoir installé.

Avec Google travaillant à amener Steam sur les Chromebooks dans le cadre d’une nouvelle machine Linux virtuelle, nous n’aurons peut-être même pas du tout à nous fier à Parallels pour les jeux.

Verdict

Dans l’ensemble, pouvoir utiliser Parallels sur Chrome OS vient de cimenter mon opinion que les Chromebooks sont tout ce dont j’ai besoin pour être productif en tant qu’écrivain ou en tant que personne qui ne taxe pas trop sa machine. Pendant mes trois semaines avec Parallels, les choses ont été pour la plupart stables. Je n’ai rencontré que des problèmes mineurs de mise à l’échelle lors de l’utilisation d’un deuxième écran avec une résolution beaucoup plus élevée que mon unité de test, et il n’y a eu qu’un seul plantage complet de Parallels après avoir laissé l’ordinateur fonctionner pendant plus de quelques jours.

Parallels offre de nombreuses opportunités pour les Chromebooks. Une fois (ou si) le logiciel de virtualisation est disponible pour tout le monde à l’achat, cela pourrait aider à repousser les personnes qui hésitent encore à acheter un Chromebook car elles doivent utiliser un programme Windows tous les quinze jours. Croyez-moi, je peux le dire par expérience personnelle : le manque de quelques programmes clés est l’une des raisons qui m’empêche toujours de passer à un Chromebook comme ma seule machine (autre que le fait que j’ai besoin d’un éditeur vidéo complet et fonctionnel pour quelques autres concerts).

Une fois que je pourrai installer Parallels sur ma machine personnelle, il ne me restera presque plus rien à manquer, et j’espère vraiment que ce jour arrivera le plus tôt possible. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur Parallels sur son site Web.