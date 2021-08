Trois sénateurs vaccinés testés positifs pour COVID-19 ⋆ .

Trois sénateurs vaccinés, les sénateurs Roger Wicker (R-Miss.), Angus King (I-Maine) et John Hickenlooper (D-Colo.), ont annoncé jeudi qu’ils avaient été testés positifs pour COVID-19.

« Le sénateur Wicker a été testé positif ce matin pour le virus COVID-19 après avoir immédiatement demandé un test en raison de symptômes bénins », a déclaré le directeur des communications de Wicker, Phillip Waller, dans un communiqué.

« Le sénateur Wicker est entièrement vacciné contre le COVID-19, est en bonne santé et est traité par son médecin basé à Tupelo. Il s’isole et toutes les personnes avec lesquelles le sénateur Wicker est entré en contact étroit récemment ont été informées. »

King, un indépendant qui caucus avec les démocrates, a été le deuxième sénateur à avoir annoncé jeudi qu’il avait été testé positif pour COVID-19.

Après avoir expliqué les précautions qu’il a prises concernant COVID-19, King a déclaré dans un communiqué :

«Malgré tous mes efforts, quand j’ai commencé à ressentir une légère fièvre hier, j’ai fait un test ce matin sur proposition de mon médecin, et il est revenu positif. Bien que je ne me sente pas bien, je me sens certainement beaucoup mieux que je ne l’aurais été sans le vaccin. Je prends ce diagnostic très au sérieux, je me mets en quarantaine à la maison et dis aux quelques personnes avec qui j’ai été en contact de se faire tester afin de limiter toute propagation ultérieure.

«Je tiendrai tout le monde au courant dans les jours qui précèdent le processus de guérison, mais j’exhorte tout le monde à rester vigilant, à suivre les conseils des professionnels de la santé et à se faire vacciner si vous ne l’avez pas été. Alors que les habitants du Maine et les Américains sont prêts à dépasser COVID-19 et à revenir à nos routines normales, le virus n’en a pas encore fini avec nous. Nous devons tous continuer à veiller les uns sur les autres à travers nos paroles et nos actions, et rester unis contre cette maladie dangereuse. »

Hickenlooper a tweeté son annonce d’attraper COVID-19.

“J’ai été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19”, a tweeté Hickenlooper. «Je me sens bien, mais j’isolerai les instructions par docs. Je suis reconnaissant envers le vaccin (et les scientifiques derrière lui !) d’avoir limité mes symptômes. Si vous n’avez pas encore eu votre chance, faites-la aujourd’hui ! Et un booster quand il est disponible aussi !