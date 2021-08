Trois sociétés liées à l’assurance vont lever 10 000 roupies grâce à des introductions en bourse

Son offre publique consistera en une nouvelle émission d’actions totalisant Rs 2 000 crore et une offre de vente (OFS) de 60,1 millions d’actions par les actionnaires.

Ajoutant plus de feu au marché déjà frénétique des introductions en bourse, trois sociétés du secteur de l’assurance entrent sur le marché primaire avec des offres publiques initiales dans les mois à venir pour éponger plus de 10 000 crore de roupies.

Ces sociétés sont PB Fintech, qui gère la société de courtage d’assurances Policybazaar ; assureur santé autonome Star Health & Allied Insurance Company; et administrateur tiers Medi Assist Healthcare Service. Ils ont déjà déposé leur projet de prospectus auprès du régulateur des marchés Sebi.

Déjà plus de 40 entreprises ont atteint le marché des introductions en bourse jusqu’à présent cette année, élevant près de Rs 70 000 crore.

Le mois d’août à lui seul a vu quatre inscriptions, et la cinquième (Nuvoco Vistas Corp, qui a levé 5 000 crores de Rs) est prévue pour lundi et jusqu’à 24 autres ont déposé leurs papiers d’introduction en bourse ce mois-ci, cherchant à éponger plus de 4 000 crores de Rs.

Les banquiers d’affaires s’attendent à plus de 100 émissions cette année, ce qui en fait la meilleure jamais enregistrée pour les introductions en bourse.

PB Fintech, la société mère du distributeur d’assurance en ligne Policybazaar, cherche à lever 6 017 crores de roupies, ce qui en fera le deuxième plus gros problème jusqu’à présent cette année après l’émission Zomato de 9 375 crores de roupies le mois dernier. PB Fintech est soutenu par Tiger Global et Tencent Holdings.

Star Health, le plus grand assureur-maladie privé autonome, prévoit de lever 3 000 crores de roupies; tandis que Medi Assist, qui est le plus grand administrateur tiers, prépare une émission de Rs 840 à 1 000 crores, selon son projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) déposé auprès du chien de garde du marché.

Alors que PB Fintech a déposé le DRHP le 4 août (un jour où quatre sociétés ont lancé leurs introductions en bourse), et Star Health l’a fait le 28 juillet et Medi Assist le 11 mai.

Star Health, soutenu par le milliardaire Rakesh Jhunjhunwala et Westbridge Capital, est le plus grand assureur-maladie privé autonome avec une part de marché de 15,8% sur le marché de l’assurance-maladie au cours de l’exercice 2021.

Son offre publique consistera en une nouvelle émission d’actions totalisant Rs 2 000 crore et une offre de vente (OFS) de 60,1 millions d’actions par les actionnaires.

Safecrop Investments India cherche à se débarrasser de 30,68 millions d’actions, suivi par Apis Growth, qui cherche à vendre 7,68 millions d’actions. D’autres investisseurs tels que l’Université de Notre Dame, Mio Star, Roc Capital, Sai Satish, Venkatasamy Jagannathan, Konark Trust, Bejris Minoo Desai et MMPL Trust vendent également des actions via l’OFS.

PB Fintech s’adresse aux vastes et très sous-pénétrés marchés de l’assurance et des prêts en ligne du pays via son Policybazaar et sa plateforme de prêt en ligne Paisabazaar, le plus grand marché d’assurance numérique avec une part de marché de 93,4% sur la base du nombre de polices vendues. Au cours de l’exercice 2020, 65,3 % de toutes les ventes d’assurance numérique en volume ont été effectuées via la plateforme Policybazaar.

Son émission publique de Rs 6 017,5 crore comprend une nouvelle émission de Rs 3 750 crore et une offre de vente de Rs 2 267,5 crore par les actionnaires vendeurs existants. L’OFS consiste en une vente par l’investisseur SVF Python II (Cayman) pour 1 875 crores de Rs et 392,5 crores de Rs d’actions par d’autres actionnaires.

Medi Assist est le plus grand administrateur d’assurance au tiers du pays en termes de revenus et de primes servies. Il exploite un réseau pan-indien comprenant plus de 11 000 hôpitaux dans 722 villes et villages.

Medi Assist est l’administrateur tiers (TPA) le plus populaire pour la plupart des grandes chaînes hospitalières telles que les hôpitaux Apollo, Manipal Hospital, Fortis Healthcare, Narayana Hrudayalaya et Max Healthcare, entre autres.

Son introduction en bourse se compose uniquement d’OFS de 2 539 092 actions par Vikram Jit Singh Chatwal, Medimatter Health Management, Bessemer Health Capital LLC et Investcorp Private Equity Fund I. L’offre constitue 40,70 % du capital social libéré post-offre de la entreprise.

