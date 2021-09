Trois sociétés parviennent à un accord avec la SEC et paieront 539 millions de dollars US après avoir promu la vente de jetons

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

Bien que l’accord avec la SEC n’envisage pas que les sociétés reconnaissent les crimes, elles cesseront également leurs activités et restitueront le capital initialement levé aux investisseurs.

***

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a conclu un accord avec trois sociétés accusées de faire des offres illégales de vente de titres, qui devront débourser ensemble environ 539 millions de dollars.

Les entreprises parviennent à un accord avec la SEC

Cela a été confirmé par le directeur du bureau régional de la SEC à New York, Richard R. Best, qui a souligné que les sociétés GTV Media Group Inc., Saraca Media Group Inc. et Voice of Guo Media Inc. avaient enfreint la loi. titres en faisant la publicité de leurs tokens respectifs, sur lesquels ils ont fait de fausses promesses pour attirer un plus grand nombre d’investisseurs.

Selon un communiqué publié par Best, ces organisations ont promu la vente d’actifs numériques appelés « G-Coins » ou « G-Dollars », pour lesquels elles ont organisé des campagnes marketing sur les réseaux sociaux, créé du matériel audiovisuel et géré un site Web pour canaliser les opérations. On estime qu’ils ont réussi à lever environ 487 millions de dollars américains auprès d’au moins 5 000 investisseurs.

Dans une déclaration publiée par Best, il se lit comme suit :

«Des milliers d’investisseurs ont acheté des actions de GTV, G-Coins et G-Dollars sur la base d’offres destinées au grand public avec des divulgations limitées. Les mesures correctives ordonnées par la Commission aujourd’hui, qui incluent une répartition équitable des fonds, apporteront un soulagement significatif aux investisseurs dans ces offres illégales. »

Dans l’accord établi, les sociétés conviennent ensemble de payer un total de 539 millions de dollars US à l’organisme de réglementation, en plus de rembourser les fonds initialement levés.

Axé sur les offres au sein de l’espace crypto

Malgré le fait que l’accord établi n’envisage pas la reconnaissance des crimes par les sociétés susmentionnées, les analystes soulignent que cette voie a été choisie pour éviter des conséquences beaucoup plus catastrophiques.

TV Media Group Inc. et Saraca Media Group Inc. ont également convenu d’une ordonnance de résiliation et d’une indemnisation pour les 434 millions de dollars US levés lors de la vente des jetons susmentionnés, en plus du paiement d’amendes de 30 millions de dollars US en raison de poursuites civiles. . De son côté, Voice of Guo fermera également ses portes mais le retour équivaudra à quelque 52 millions de dollars US, plus le versement de 5 millions de dollars US supplémentaires pour indemniser les personnes touchées.

Ces derniers accords conclus avec la SEC s’inscrivent dans le cadre du suivi de plus en plus rigoureux effectué par l’agence, notamment sur les entreprises et sociétés ayant lancé leurs tokens en prévente lors du boom des ICO. Gardons à l’esprit qu’un ancien procureur de l’entité de régulation a assuré qu’il ferait tout son possible pour contrôler l’espace des crypto-monnaies, et nous le voyons d’encore plus près au milieu des avis constants adressés aux projets DeFi, dans lesquels il souligne que ceux-ci pourraient relever de sa juridiction.

Lecture recommandée

Source : Finbold, TheBlockCrypto

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash