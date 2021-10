Trois sociétés s’associent pour former Marengo Asia Healthcare

« La plate-forme s’engage à déployer un important pool de capitaux en investissant et en s’associant avec des hôpitaux en Inde », a déclaré Abhishek Kabra, directeur général de Samara Capital.

Samara Capital, Havells Family Investment Office et Godrej Family Investment Office ont investi pour former Marengo Asia Healthcare, une plateforme avec la vision de devenir l’une des principales chaînes d’hôpitaux indiens multispécialités.

La plate-forme se concentrera sur la création de partenariats cliniques pour apporter une expertise mondiale en Inde et améliorer l’expérience des patients ; une équipe de professionnels gérera la plate-forme dirigée par le Dr Raajiv Singhal, qui a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des soins de santé à l’échelle mondiale et a dirigé des hôpitaux comme Fortis Escorts Heart Institute Delhi et Care Group of Hospitals Hyderabad.

Le Dr Singhal, membre fondateur et directeur général de Marengo Asia Healthcare, a déclaré que l’objectif est de créer une plate-forme avec une approche axée sur le patient, « dans laquelle toutes les décisions sont prises en gardant le patient au centre, tout en apportant les dernières avancées médicales et avancées technologiques au patient. Marengo Asia Healthcare sera un lieu de travail privilégié pour tous les professionnels, médicaux et non médicaux, qui adhèrent au principe du « patient d’abord ».

