Trois stars de Manchester United nommées parmi les dix joueurs les plus précieux au monde – Man United News And Transfer News

Trois des stars de Manchester United ont été nommées parmi les dix meilleurs joueurs au monde.

Les données sur le football et la société commerciale KPMG Football Benchmark ont ​​publié leurs derniers classements plus tôt cette semaine, avec de gros changements depuis leur dernière mise à jour en juillet.

Bruno Fernandes était le joueur de United le mieux noté, se classant quatrième sur la liste avec une valeur estimée à 118 millions d’euros.

Il a été rejoint par la paire anglaise Marcus Rashford et Jadon Sancho, respectivement neuvième et dixième, avec des valeurs de marché de 110,9 millions d’euros et 110,5 millions d’euros.

Depuis juillet, la valeur de Rashford a diminué de 7 millions d’euros, celle de Fernandes a augmenté de 0,9 million d’euros et celle de Sancho de 6 millions d’euros.

Selon nos estimations actualisées de la valeur marchande des joueurs, l’attaquant du @BVB @ErlingHaaland est devenu pour la première fois le joueur de football le plus précieux de notre analyse avec une valeur marchande de 144 millions d’euros, soit une augmentation de 8 % depuis juillet 2021. pic.twitter.com/hNRDTnNNpe – Référence du football KPMG (@Football_BM) 13 octobre 2021

Aucun autre club ou même ligue n’a autant de joueurs dans le top dix, et les trois inclusions de United sont plus que la Serie A, la Bundesliga et la Liga combinées.

La cible de United, Erling Haaland, figure en tête de liste après avoir usurpé Kylian Mbappe, sa valeur marchande étant estimée à environ 144,2 millions d’euros après avoir commencé la saison sous une forme brûlante.

United occupe également la deuxième place en termes de valeur globale de l’effectif, KPMG estimant que les 13 champions de Premier League ont une équipe qui vaut le détour de 1 076 000 000 €.

City est la seule équipe avec une équipe plus chère, et les autres clubs de Premier League Chelsea, Liverpool et Tottenham font également partie du top dix.

Sans surprise, cela signifie que la Premier League a la valeur moyenne des joueurs la plus élevée, avec ses 20,8 millions d’euros, près du double du deuxième meilleur (La Liga avec 11,2 millions d’euros).

Avec une grande partie de l’argent du jeu passant actuellement par la Premier League, United possède l’une des équipes les plus chères de l’histoire du jeu et les trophées doivent suivre.