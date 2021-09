Trois sur quatre ne pensent pas que la hausse des impôts résoudra le NHS et les services sociaux | Politique | Nouvelles

in

Les gens devront payer 1,25 pence de plus la livre à partir d’avril pour aider les services de santé à se remettre de la pandémie et à soutenir les services sociaux, mais l’écrasante majorité des personnes interrogées ne pense pas que la hausse des impôts fournira le financement nécessaire.

Soixante-seize pour cent des personnes interrogées ont déclaré que le NHS aurait besoin de « encore plus de financement », et 74 % s’attendent à ce que les services sociaux nécessitent également plus de liquidités.

Il y avait aussi un profond scepticisme quant à savoir si la politique apportera des améliorations.

Seulement 37% pensent que le NHS s’améliorera et que davantage de personnes pourront accéder aux soins sociaux.

Seulement 35 pour cent disent qu’il est probable que les pénuries de personnel dans les services de soins sociaux seront réduites ou que la qualité de ces services s’améliorera.

Et seulement un tiers (33%) s’attend à ce que les pénuries de personnel du NHS soient réduites en raison de la politique.

Plus de la moitié des personnes (55 %) pensent que l’augmentation des impôts est injuste pour les plus pauvres. Quarante-cinq pour cent disent que c’est injuste pour les jeunes.

Les conservateurs avaient promis de ne pas relever l’Assurance nationale dans leur manifeste de 2019. Les avis sont partagés sur la question de savoir si le gouvernement aurait dû rompre cet engagement.

Alors que 38% ont soutenu une augmentation des impôts pour fournir plus d’argent au NHS et aux services sociaux, 39% ont déclaré qu’ils avaient tort.

Les électeurs plus âgés sont beaucoup plus susceptibles de soutenir le mouvement, avec 53% des personnes âgées de 55 à 75 ans, contre seulement 31% des 16-54 ans.

Près de six sur 10 (58 %) s’attendent à ce que la politique rende les conservateurs moins populaires, et seulement 12 % s’attendent à ce que la popularité des conservateurs augmente.