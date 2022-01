Trois terroristes du JeM tués lors d’une rencontre nocturne à Budgam au Jammu-et-Cachemire

La rencontre a éclaté dans le village de Zolwa à Budgam jeudi soir, a déclaré un responsable de la police.

Trois terroristes Jaish-e-Mohammad (JeM) ont été tués lors d’une rencontre nocturne avec les forces de sécurité dans le district de Budgam au Jammu-et-Cachemire, a annoncé vendredi la police. La rencontre a éclaté dans le village de Zolwa à Budgam jeudi soir, a déclaré un responsable de la police.

Trois terroristes ont été tués dans des échanges de tirs avec les forces de sécurité, a indiqué le responsable. « Les trois terroristes tués étaient affiliés au groupe terroriste JeM. Trois fusils AK 56 et d’autres éléments incriminants ont été récupérés sur le site de la rencontre », a déclaré l’inspecteur général de la police du Cachemire, Vijay Kumar. Alors que l’un des terroristes a été identifié comme étant Waseem de Srinagar, l’identité des deux autres est en cours de vérification, a-t-il déclaré. Les forces de sécurité ont éliminé 16 terroristes au cours de la première semaine de cette année.

