Trois tirs accidentels avant la tragédie, y compris à partir d’une arme utilisée par Baldwin Stunt Double – RedState

Il y a aujourd’hui des informations plus troublantes sur le tournage sur le tournage du film « Rust » d’Alec Baldwin, au cours duquel le directeur de la photographie a été tué et le réalisateur a été blessé.

Nous avons précédemment écrit sur la façon dont il y avait eu trois ratés d’un pistolet à hélice, selon un rapport du LA Times. Mais les ratés peuvent signifier que le pistolet n’a pas explosé quand il était censé le faire. Maintenant, le Times a confirmé de ses sources que, dans ce cas, ils parlaient de trois licenciements accidentels.

Le double cascadeur de Baldwin a accidentellement tiré deux coups samedi après avoir appris que l’arme était «froide» – jargon pour une arme qui n’a pas de munitions, y compris à blanc – deux membres d’équipage qui ont été témoins de l’épisode ont déclaré au Los Angeles Times. « Il aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s’est passé », a déclaré un membre d’équipage. « Il n’y a pas eu de réunions de sécurité. Il n’y avait aucune assurance que cela ne se reproduirait plus. Tout ce qu’ils voulaient, c’était se précipiter, se précipiter, se précipiter. Un collègue a été tellement alarmé par les ratés du pistolet à hélice qu’il a envoyé un SMS au responsable de la production de l’unité. « Nous avons maintenant eu 3 décharges accidentelles. C’est super dangereux », selon une copie du message examiné par le Times.

Bien qu’il ne soit pas clair que l’arme de Baldwin avait déjà tiré accidentellement, il va de soi que ce serait le cas, car elle a été accidentellement tirée par son cascadeur. Mais que ce soit ou non, trois décharges accidentelles et aucune enquête est un gros problème. Si c’est vrai, alors vous ne parlez pas de quelqu’un commettant une très grosse erreur – vous parlez d’un problème systémique. Et que les gens le savaient à l’avance et ne faisaient pas ce qui devait être fait. Pas étonnant que des gens sortent du plateau et se plaignent de la sécurité.

Il y avait un autre rapport inquiétant de Deadline. « Une arme à feu a eu deux ratés dans une cabine fermée », a déclaré une source à Deadline. « Ils ont juste tiré des pops forts – une personne le tenait juste dans ses mains et ça s’est déclenché. » C’est difficile à évaluer, car vous ne savez pas si la source comprend les armes à feu ou comprend ce qui s’est passé. Mais les armes ne sont pas seulement censées exploser. Cela pourrait être une indication que le pistolet prop était défectueux. Compte tenu des « deux ratés », il semble également que cela fasse référence à l’incident impliquant le cascadeur et ensuite, peut-être le même pistolet que Baldwin a utilisé. Cela pose donc un problème supplémentaire.

Selon Deadline, lorsque l’équipe a quitté le travail, elle a reçu plusieurs plaintes, notamment au sujet de la sécurité des armes à feu. Plusieurs ont écrit des lettres de démission.

L’un des membres de l’équipage a posté ce qui suit sur Facebook :

«Nous avons tout cité, du manque de paiement pendant trois semaines, à la suppression de nos hôtels malgré leur demande dans nos offres, au manque de sécurité Covid et, en plus de cela, à une mauvaise sécurité des armes à feu ! Mauvaise période de sécurité sur le plateau ! » a écrit un membre de l’équipe de tournage sur une page Facebook privée. Après le débrayage, « Ils ont fait venir quatre gars non syndiqués pour nous remplacer et ont essayé d’appeler les flics sur nous. »

Malgré ces informations, Rust Movie Productions, LLC, a déclaré dans un communiqué officiel :

Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production. Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et d’offrir des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique.

S’ils ont eu des décharges accidentelles samedi, comment l’entreprise pourrait-elle ne pas être au courant ? Et s’ils l’avaient été, comment auraient-ils pu procéder sans résoudre le problème ?

Certains médias se penchent désormais sur la jeune armurier – la personne qui s’occupe des armes – qui était sur le plateau, Hannah Gutierrez-Reed. Elle est la fille d’un célèbre armurier, mais c’était son deuxième travail, selon les rapports.

Elle a décrit dans un podcast le mois dernier comment elle a failli ne pas prendre son premier emploi.

« J’ai failli ne pas accepter le travail parce que je n’étais pas sûre d’être prête, mais en le faisant, tout s’est très bien passé », a déclaré Hannah Gutierrez-Reed dans une interview en podcast le mois dernier après avoir dirigé le département des armes à feu pour The Old Way , avec Nicolas Cage – sa première fois en tant qu’armurier en chef. Elle a également admis dans l’interview du podcast qu’elle trouvait que le chargement de flans dans une arme à feu était «la chose la plus effrayante» parce qu’elle ne savait pas comment le faire et avait demandé l’aide de son père, le légendaire armurier Thell Reed, pour surmonter la peur.

Selon le mandat de perquisition, Gutierrez-Reed a placé trois pistolets à hélice sur un chariot à l’endroit. Ensuite, le premier assistant-réalisateur, Dave Halls, a attrapé l’un des pistolets du chariot et l’a amené à l’intérieur de Baldwin, ignorant qu’il était chargé de balles réelles. Comme nous l’avons noté précédemment, « parties actives » ne signifie pas nécessairement de vraies munitions ; « live » est un terme de l’industrie qui fait référence à une arme à feu chargée avec du matériel, comme un blanc, prêt pour le tournage.

Halls a crié : « Cold gun ! » avant de remettre l’arme à Baldwin, ce qui signifie qu’elle était sans danger pour la scène. Mais visiblement, ce n’était pas le cas.

À l’heure actuelle, la police enquête toujours; ils n’ont accusé ou blâmé personne. Bien que Halls et Gutierrez-Reed soient nommés dans le mandat, cela n’indique pas qu’ils sont soupçonnés d’être coupables de quoi que ce soit – c’est juste une trace de l’enchaînement des événements pour savoir ce qui doit faire l’objet d’une enquête.