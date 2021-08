Trois victoires à l’avant-première, synonymes d’un titre pour le PSG

30/08/2021 à 09h00 CEST

Le PSG de Mauricio Pochettino a entamé la saison 2021/22 en Ligue 1 de manière inextricable : il compte trois victoires lors des trois premières journées, ce qu’il n’avait réalisé qu’en 2015/16, 2017/18 et 2018/19. Ils ont perdu la finale de la Supercoupe de France face au LOSC Lille, mais ont battu Troyes (1-2), Strasbourg (4-2) et Brest (2-4) en Ligue 1.

Les Parisiens, qui ont terminé un excellent marché d’été avec l’arrivée de Donnarumma, Achraf, Ramos, Wijnaldum et Messi, sont les principaux prétendants au titre. L’objectif est de détrôner Lille, l’actuel champion de manière surprenante, et revenir dominer le football français d’une main de fer.

3 – Paris a remporté ses trois premiers matches d’une saison de Ligue 1 (2-1 contre Troyes, 4-2 contre Strasbourg et 4-2 contre Brest) pour la quatrième fois de ses sept dernières saisons dans l’élite (2015 / 16, 2017/18, 2018/19 et 2021/22). Chef. #SB29PSG pic.twitter.com/yCbf9Xh8Vv – OptaJean (@OptaJean) 20 août 2021

Avec Mauricio Pochettino à la barre après le départ de Thomas Tuchel, le PSG a remporté le titre de champion en fin de saison à chaque fois qu’il l’a emporté lors de ses trois premières journées., quelque chose qu’il a réalisé jusqu’à quatre fois au cours des sept dernières saisons. Lors des saisons 2015/16, 2017/18 et 2018/19, ils ont gagné les trois premières journées et ont fini par célébrer la Ligue 1 en fin d’année..

Messi, Neymar et Mbappé, la peur parisienne

Le PSG a eu un été chargé : le président et propriétaire de l’équipe, Nasser Al-Khelaïfi, a réuni Donnarumma, Achraf, Ramos, Wijnaldum et Messi dans une seule fenêtre et construit un bloc étoilé. Les Parisiens sont les meilleurs prétendants à tous les titres, en partie grâce à leur trident, le meilleur de toute l’Europe : Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé joueront ensemble.

Malgré les rumeurs qui placent le Français au Real Madrid, De l’équipe de direction sportive parisienne, ils ne laisseront pas échapper le talent et ils veulent qu’il affronte les stars argentines et brésiliennes et remporte la première Ligue des champions de l’histoire du club..