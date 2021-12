Trois villes déjà en train de couler à cause du changement climatique

13/12/2021 à 09h00 CET

Ce ne sont plus seulement quelques îlots déserts qui apparaissent dans l’actualité comme les premiers endroits à être ensevelis sous les eaux à cause du changement climatique. À présent ils commencent déjà à être de petites villes entières, avec des milliers d’habitants dans certains cas, ceux qui préparent leur évacuation Général car ils coulent et dans une trentaine d’années ils n’existeront tout simplement plus. C’est une nouvelle phase dans un processus qui est malheureusement irréversible et qui ajoutera des villes de plus en plus peuplées, de plus en plus grandes et aux conséquences de plus en plus dramatiques. Le changement climatique, c’était ça.

Tanger est une ville, située sur l’île du même nom, dans la baie de Chesapeake (Virginie, USA), situé à une altitude très basse au-dessus du niveau de la mer. Chaque millimètre que l’eau monte peut sembler sans importance pour la plupart des gens, mais pour des enclaves comme celle-ci, cela représente plusieurs étendues de terre qui disparaissent. En 1900 elle comptait environ 1 100 habitants, mais la montée de la mer a déjà réduit la population à 436 habitants, alors que l’inondation de son territoire s’est accélérée depuis quelques décennies. On s’attend à ce que d’ici 15 à 30 ans, il perde la totalité de ses terres habitables.

Pour cette raison, le drame humain et social vécu à Tanger n’est qu’un aperçu de ce que subiront des villes côtières beaucoup plus grandes dans la prochaine génération. « Bientôt, ces Américains, habitants de la dernière communauté de pêcheurs de Virigina, deviendront des réfugiés du changement climatique, contraints de se reloger », explique David Shulte du College of William and Mary, qui a enquêté sur le naufrage progressif de l’île. Tanger a perdu 67% de sa masse terrestre depuis 1850 en raison du réchauffement climatique.

Shulte et ses collègues ont calculé ce qu’il en coûtera pour faire face à la situation en utilisant deux possibilités différentes : protéger la ville des inondations ou déplacer tous ses habitants vers un autre site.

La conclusion est que les travaux de confinement en mer, les actions de dragage et autres infrastructures pour sauver l’île coûteraient entre 250 et 350 millions de dollars. L’option de reloger ses 436 habitants reviendrait moins cher : entre 100 et 200 millions de dollars.

Aussi en Grande-Bretagne

De l’autre côté de l’océan en Grande-Bretagne, les 700 habitants de Fairbourne, une petite ville côtière du nord du Pays de Galles, ils ont découvert du jour au lendemain que cette ville sera démantelée, après que les autorités sont arrivées à la conclusion que d’ici 2054, il ne sera plus sûr d’y vivre. Ces 700 voisins seront les premiers réfugiés climatiques britanniques.

Ils ont condamné le peuple. Maintenant, ils doivent déplacer les gens. Il y a 450 maisons», a déclaré le président du conseil municipal de Fairbourne, Stuart Eves. « S’ils veulent que nous partions d’ici 2054, ils doivent avoir un endroit pour nous héberger », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Personne ne veut vraiment partir. On y compte de nombreux retraités, mais aussi de jeunes familles avec enfants qui profitent d’une vie naturelle et en plein air. Mais, en réalité, tout est en train de changer, en raison des émissions massives de CO2 causées par l’humanité depuis près de deux siècles.

Les scientifiques assurent que le niveau de l’eau a augmenté de 10 centimètres au cours du siècle dernier et qu’en 2100, il aura augmenté entre 70 centimètres et un mètre, en fonction des émissions de gaz à effet de serre qui sont désormais libérées. Fairbourne, comme Tanger, est presque au niveau de la mer, dans un marais salé d’eau saumâtre.

Les autorités ont investi des millions de livres pour renforcer une digue et quelque trois kilomètres de barrières devant les orages. Mais c’est pareil, il n’y a pas de remède : « Il faut être réaliste, on ne peut pas protéger tout le littoral », estime Richard Dawson, professeur d’ingénierie à l’université de Newcastle.

L’état de tuvalu compte 12.000 habitants qui devront être évacués

En effet, les experts évaluent à un demi-million le nombre de propriétés qui risquent d’être inondées sur la côte du Royaume-Uni dans trente ans, un nombre qui passera à 1,5 million en 2080.

Le cas désespéré de Tuvalu

Mais ni Fairbourne ni Tainger ne souffriront autant de l’élévation du niveau de la mer que petit pays insulaire de Tuvalu, situé dans le Pacifique et entouré de nombreuses autres îles, comme Kiribati, Samoa ou Fidji. Contrairement aux deux peuples britannique et nord-américain, le peuple de Tuvalu n’a pas le continent à proximité. Ils sont littéralement au milieu de nulle part.

Ce petit État insulaire a gagné en importance à l’occasion du récent sommet de Glasgow lorsque son ministre des Affaires étrangères, Simon Kofe, est apparu par visioconférence avec de l’eau littéralement jusqu’aux genoux. Vêtu d’un costume-cravate, derrière son lutrin et avec les drapeaux à ses côtés, l’homme politique a décidé de parler depuis l’eau pour rendre visible le drame de son peuple.

« Nous coulons, mais la même chose arrive à tout le monde », a déclaré Kofe.

Tuvalu est très petit (26 kilomètres carrés, presque comme l’île de La Graciosa, à Lanzarote), mais il a une population assez importante : 12.000 personnes. Elle possède son propre aéroport, une banque, une école, une bibliothèque et quelques auberges.

Le point culminant n’est qu’à quatre mètres au-dessus du niveau de la mer. «Ce sont des masses terrestres extrêmement basses et une grande partie des terres habitables est déjà sous l’eau pendant les marées normales. Chaque millimètre d’élévation du niveau de la mer augmente l’étendue et la profondeur des inondations marine », a déclaré à la BBC l’expert en changement climatique Arthur Webb, qui travaille sur un projet d’adaptation côtière à Tuvalu.

A la diminution de la surface habitable s’ajoute une autre adversité écologique, comme la salinisation de ses eaux souterraines. Cela rend la population pratiquement dépendante de l’eau de pluie.Mais les quelques cultures existantes, essentiellement l’arbre à pain, sont très intolérantes au sel et gravement menacées.

Tuvalu appartient à l’Alliance des petits pays insulaires (Aosis, en anglais), avec 39 membres, parmi lesquels se trouvent également des îles des Caraïbes, comme Antigua-et-Barbuda, ou de l’océan Indien, comme les Maldives. Les problèmes sont identiques dans chacun d’eux.

Comme l’a déclaré le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda à la COP26, « la contribution des petits États insulaires aux missions mondiales de CO2 est inférieure à 1 % ; nos pays sont les moins coupables de dommages environnementaux dans le monde. Mais, au contraire, c’est nous qui payons le prix le plus élevé.

