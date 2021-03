Troisième chèque de relance de 1 400 $: effectuerez-vous le paiement ce week-end? Cela dit le département d’État

Laprès avoir été approuvé Le plan de secours proposé par le président Joe Biden, qui comprend le troisième chèque de relance, le département du Trésor a confirmé quelque chose que tous les Américains attendaient.

« Les paiements seront automatiquement versés aux contribuables même si l’IRS continue de fournir des remboursements réguliers des déclarations de revenus », Chuck Rettig, commissaire de l’IRS, a déclaré dans un communiqué.

Oui, les dépôts correspondant au troisième chèque de relance commenceront à être libérés tout au long de ce week-end. aux personnes qui ont fourni des informations bancaires à l’IRS.

Les autorités ont indiqué qu’à partir de lundi, les gens peuvent vérifier l’état de leur paiement via l’outil Obtenir mon paiement.

L’avantage principal à considérer pour savoir qui recevra ce chèque, dépend du revenu des citoyens. Les personnes dont le revenu est inférieur à 75 000 $; Les ménages gagnant moins de 112500 $ et les couples mariés gagnant jusqu’à 150000 $ ensemble, Ils peuvent recevoir cette aide, même les couples peuvent recevoir 2 800 dollars et 1 400 dollars supplémentaires pour chaque enfant.

En outre, les personnes gagnant un maximum de 80 000 $; Les ménages gagnant un maximum de 120,00 $ et les couples mariés gagnant jusqu’à 160000 $ ensemble, Ils recevront également une aide, mais elle sera inférieure à 1 400 $.

Également, Les étudiants et seniors déclarés à charge bénéficieront également de cette aide. Lors des deux premiers contrôles de relance, cela ne s’est pas produit. De même, les immigrants qui remplissent les critères d’éligibilité, par exemple, ceux qui sont résidents ou qui ont un visa de travail H-1B et H-2A ou qui ont un numéro de sécurité sociale valide, peuvent bénéficier de cette aide. Même les personnes à faible revenu qui ne déclarent pas d’impôt peuvent recevoir ce paiement.

Avec les nouvelles modifications apportées aux restrictions pour recevoir une aide, celle-ci sera progressivement éliminée. SNous supprimerons complètement les personnes qui gagnent plus de 80 000 $ par an et les couples mariés qui gagnent plus de 160 000 $, quel que soit le nombre d’enfants qu’ils ont.

Cela signifie que Tous ceux qui étaient éligibles à un chèque auparavant ne le recevront pas maintenant, mais pour ceux qui y sont admissibles, les nouveaux paiements compléteront les chèques de 600 $ approuvés en décembre, portant les bénéficiaires à un total de 2 000 $ chacun.

