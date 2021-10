Troisième défaite d’affilée pour Monterrey, cette fois contre Querétaro

20/10/2021

Le à 05:44 CEST

. / Querétaro

Les Gallos Blancos de Querétaro ont battu les Rayados de Monterrey 1-0 ce mardi, qui enchaînait leur troisième défaite dans le tournoi mexicain d’Apertura mené par l’Amérique. Avec les mêmes 20 points depuis le début de la quatorzième journée, les Rayados sont tombés à la quatrième place du classement. Le Mexicain Erik Vera il a marqué à la 34e minute le but avec lequel les Gallos sont montés à la quatorzième place avec 15 points.

Le gardien uruguayen Washington Aguerre a été décisif en gardant son but invaincu contre un adversaire qui avait 68% de possession du ballon. L’Argentin Maximiliano Meza a perdu dans un heads-up avec Aguerre et Jesús Gallardo n’a pas pu marquer contre le but non plus. Cependant, Querétaro n’a pas pardonné à la 34e minute.Erik Vera a échappé à deux défenseurs et a défini le poteau gauche du gardien argentin Esteban Andrada.

L’entraîneur de Monterrey Javier Aguirre a envoyé l’attaquant néerlandais Vincent Janssen, le Colombien Duván Vergara et le Costaricain Joel Campbell sur le terrain en seconde période, à la recherche d’un match nul, et le plus clair de Monterrey est entré en 72. Vergara a lancé le ballon de la gauche dans le box, le gardien Aguerre a trébuché et avec le cadre ouvert, Campbell a envoyé une tête sur le côté du poteau.

L’Amérique, plus de leader

Un but des Espagnols Allvaro Fidalgo et un autre du mexicain Sébastien Cordoue garanti ce mardi à L’Amérique une victoire 2-1 sur Santos Laguna et la consolidation avec 31 points dans le leadership. Les Eagles of America ont ajouté leur sixième victoire au stade Azteca, où ils n’ont accordé qu’un seul match nul. Dans le match d’aujourd’hui, l’Uruguayen a réduit un penalty Fernando Gorriarán et le Chilien Diego Valdés a quitté Santos Laguna avec dix joueurs, qui avec les mêmes 16 points sont tombés à la douzième place du classement.

Les Eagles ont dominé la première mi-temps, mais le mauvais sens de leurs joueurs les a empêchés de repartir avec un avantage à la mi-temps. À la 29e minute, Sebastián Córdova a tiré à mi-distance et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale du gardien Gibrán Lajud, qui à 44 ans a refusé un but au Colombien Roger Martínez avec une réduction opportune. En seconde période, les élèves de l’Argentin Santiago Solari maintenaient la pression et à la 67e minute, Salvador Reyes lançait le ballon de la gauche au centre et Fidalgo marquait de la tête. Ensuite, Reyes a commis une main et accordé un penalty à Santos Laguna que Fernando Gorriarán, à 73 ans, a porté le score à 1-1 en trompant le gardien Guillermo Ochoa. Trois minutes plus tard, Valdés était expulsé pour un piétinement sur Miguel Layún, qui de l’aile droite à 87 ans a lancé un service qui dans le deuxième poteau où Córdova a semblé terminer avec la tête pour 2-1.

Dans un autre match de la quatorzième journée, l’Uruguayen Christian Tabón et Dieter Villalpando ont marqué les buts avec lesquels le Puebla par l’Argentin Nicolás Larcamón battre Mazatlán 2-0 à domicile.

La journée sera complétée plus tard par le champion Cruz Azul et l’Atlas. Mercredi se terminera lorsque Toluca accueillera Necaxa, León accueillera Pumas UNAM, Tigres UANL accueillera Pachuca et Tijuana accueillera Guadalajara.