Troisième dose de vaccin de précaution Covid-19 : Covishield ou Covaxin ? S’inscrire sur CoWIN ou sans rendez-vous ? Voici tout ce que vous devez savoir

Une source proche au ministère de la Santé a déclaré qu’il n’y aurait pas besoin de nouvelle inscription sur CoWIN car ceux qui ont pris leurs deux doses peuvent directement prendre rendez-vous en ligne ou se rendre dans n’importe quel centre de vaccination.

Covid-19 troisième dose de vaccin de précaution : Selon la dernière mise à jour partagée par le ministère de la Santé, les bénéficiaires éligibles à leur troisième dose de précaution du vaccin Covid-19 peuvent soit prendre rendez-vous en ligne, soit se rendre dans n’importe quel centre de vaccination. Conformément à l’annonce faite par les agents de première ligne du Premier ministre Narendra Modi, les agents de santé et les personnes de plus de 60 ans et souffrant de comorbidités sont éligibles pour recevoir leur troisième dose de vaccin contre le coronavirus à partir du 10 janvier.

Une source proche du ministère de la Santé a déclaré à l’Indian Express qu’il n’y aurait pas besoin de nouvelle inscription sur CoWIN car ceux qui ont pris leurs deux doses peuvent directement prendre rendez-vous en ligne ou se rendre dans n’importe quel centre de vaccination. La source qui n’a pas souhaité être identifiée a également déclaré que le service de prise de rendez-vous en ligne sera ouvert aux inscriptions probablement à partir d’aujourd’hui (samedi) soir.

Après avoir réfléchi à la nécessité et à l’efficacité de la troisième dose pendant des semaines, le gouvernement central avait finalement annoncé que la dose de précaution serait le même vaccin que celui que les bénéficiaires ont pris dans leur première et deuxième dose. L’ordonnance annoncée par le ministère de la Santé la semaine dernière signifie en effet que les bénéficiaires qui se sont fait vacciner avec le vaccin Covishield ne recevront qu’une troisième dose de Covishield. De même, ceux qui ont été vaccinés avec Covaxin recevront une dose supplémentaire de Covaxin.

À la suite de la menace croissante posée par la variante Omicron, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le 25 décembre la troisième dose de précaution pour les travailleurs de première ligne, les agents de santé et les personnes âgées de plus de 60 ans. PM Modi avait également annoncé le début de la vaccination des enfants âgés de 15 à 18 ans. Alors que la vaccination des enfants (15-18 ans) a débuté le 3 janvier, la vaccination à dose préventive débutera à partir de lundi 10 janvier 2022.)

Comme on le craignait au cours des dernières semaines, le pays assiste à la troisième vague de coronavirus qui surfe sur le dos de la variante très contagieuse Omicron. Selon les données du ministère de la Santé, le pays a enregistré 1,41 lakh de nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures avec un taux de positivité sensiblement élevé de 9,28%. Le nombre de cas actifs, en raison de l’augmentation soudaine des cas de Covid-19 au cours de la semaine dernière, a atteint 4,72 lakh à travers le pays.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.