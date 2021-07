Troisième ‘FashionGo Week’ prévue pour août – WWD

FashionGo, un marché de gros en ligne interentreprises, organisera son troisième salon professionnel en ligne « FashionGo Week » du 2 au 6 août.

La plate-forme de FashionGo connecte plus de 1 500 vendeurs avec 820 000 acheteurs au détail tout au long de l’année pour faciliter le commerce pour les deux groupes. Les participants peuvent rejoindre l’événement gratuitement.

FashionGo a été créé en 2002 à Los Angeles.

Le marché FashionGo a connu une croissance significative en tant que salon professionnel en ligne. Les nouveaux acheteurs FashionGo enregistrés ont augmenté de 180% en août 2020 autour de la première FashionGo Week par rapport à l’année précédente et ont augmenté de 160% en février 2021 autour de la deuxième FashionGo Week.

« Notre objectif est de combler les vides au sein de l’industrie et de fournir des solutions qui profiteront à la fois aux fournisseurs et aux acheteurs aujourd’hui et au-delà. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons créé la FashionGo Week », a déclaré Paul Lee, PDG de NHN Global, société mère de FashionGo. « Nous avons réussi à cerner les besoins et les défis réels auxquels l’industrie est confrontée. En tirant parti de notre expertise et de notre expérience, nous travaillons rapidement pour fournir des solutions et continuons d’être inestimables pour nos clients actuels et futurs.

Certains des exposants du prochain salon seront Cello Jean, Oddi, Adelyn Rae, Timin, In Loo et Stivalli.

Parmi les fonctionnalités de l’émission, citons « Watch and Shop », une expérience d’achat en direct permettant aux participants de regarder leurs fournisseurs préférés, de discuter et d’acheter des produits de la nouvelle saison en temps réel. Ils peuvent également utiliser des analyses basées sur les données des best-sellers via «Best of Best» pendant le salon et se procurer les produits exacts dont ils ont besoin avec les capacités de recherche visuelle de Style Match +.

