Troisième finale de la Ligue des champions pour Chelsea

05/05/2021

À 23:49 CEST

Déjà connu le deuxième finaliste des Champions 2020-21. Sera Chelsea qui a passé le match nul contre le Real Madrid et sera à Istanbul le 29 mai.

Madrid n’a pas pu avec les Anglais et dit au revoir au rêve de remporter la quatorzième saison cette saison. Chelsea, quant à lui, cherchera la deuxième Ligue des champions de son histoire après avoir réalisé la première en 2012 en battant le Bayern Munich aux tirs au but.

Cette fois, il affrontera Manchester City. L’équipe de Guardiola a surmonté le match nul contre le PSG mardi et poursuit le rêve de remporter sa première Ligue des champions de l’histoire.

Une finale avec deux équipes anglaises comme cela s’est produit il y a seulement deux ans entre Liverpool et Tottenham. Puis l’équipe de Klopp, qui avait perdu contre le Real Madrid, a remporté la finale de l’édition précédente.

Un Tottenham entraîné par Pochettino, qui n’a d’ailleurs pas eu de chance à la tête du PSG cette saison. La ville de Guardiola affrontera Chelsea de Thomas Tuchel.

L’Allemand était déjà la saison dernière en finale en tant qu’entraîneur du PSG. À cette occasion, il a été dépassé par le Bayern. Maintenant, il essaiera de faire amende honorable mais ce ne sera pas facile pour lui face à l’équipe de Guardiola. City est en route pour une saison historique et l’entraîneur catalan vit son meilleur moment aux commandes de l’équipe.

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 🇹🇷

Entrez les garçons!

Maintenant, c’est un joyeux anniversaire @fernandinho 🦈 💙 @ mancity #mancity #ucl pic.twitter.com/Nz5rl8S3w8 – Kyle Walker (@ kylewalker2) 4 mai 2021

Dans l’histoire de l’UEFA Champions League il y a eu six finales entre clubs du même pays, le tout depuis 2000. Avec ce City-Chelsea, il y en aura sept.

Deux avec des équipes anglaises: Tottenham-Liverpool (2019) et celui joué à Moscou (2008), lorsque United a battu Chelsea 6-5 aux tirs au but après un match nul 1-1. La ville sera le neuvième club anglais à disputer une finale de Ligue des champions, plus que tout autre pays.