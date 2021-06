Troisième Front pour contrer le BJP en 2024 ? Sharad Pawar rencontrera les dirigeants de l’opposition demain

in

Prashant Kishor et Sharad Pawar s’étaient rencontrés pour la dernière fois le 11 juin à la résidence de ce dernier à Mumbai.

Le chef du PCN, Sharad Pawar, a convoqué demain une réunion des chefs des partis d’opposition pour explorer la possibilité d’une lutte conjointe contre la NDA et le Premier ministre Narendra Modi lors des élections de 2024 à Lok Sabha. Selon certaines informations, une réunion de Rashtra Manch, un groupe d’action politique lancé par le chef du TMC, Yashwant Sinha, se tiendra demain dans la résidence du chef du Parti du Congrès nationaliste, Sharad Pawar. Majeed Menon du NCP, Ghanshyam Tiwari du parti Samajwadi et d’autres dirigeants devraient participer à la réunion.

Selon certaines informations, Manoj Jha de Rashtriya Janata Dal (RJD), Sanjay Singh du Aam Aadmi Party (AAP) et le député du Congrès Rajya Sabha Vivek Tankha sont parmi les invités. L’ancien chef du BJP, Yashwant Sinha, avait rejoint le Congrès de Trinamool juste avant les élections au Bengale. Il n’est pas encore clair si un troisième front sera formé de partis partageant les mêmes idées ou si les partis se joindront au Congrès.

Cette décision intervient à la suite de la rencontre du stratège politique Prashant Kishor avec Sharad Pawar à Delhi aujourd’hui pour la deuxième fois en deux semaines. Selon certaines informations, Pawar travaille sur la « Mission 2024 » pour prendre la tête de la NDA lors des prochaines élections générales.

Kishor et Pawar s’étaient rencontrés pour la dernière fois le 11 juin à la résidence de ce dernier à Mumbai. La réunion a duré environ trois heures.

La réunion de l’opposition revêt également une importance car Mamata Banerjee avait montré son intention de s’attaquer au BJP à l’échelle nationale lors des récents scrutins au Bengale occidental. D’un autre côté, de nombreux partis régionaux ont indiqué leur volonté de former une coalition de partis partageant les mêmes idées.

On peut se rappeler que Kishor a travaillé pour Banerjee et a aidé le CM à obtenir un troisième mandat consécutif à l’Assemblée du Bengale occidental. La rencontre de Pawar avec Kishor est considérée comme une tentative de négocier une alliance sur le troisième front.

Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, avait également déclaré qu’il fallait une alliance des partis d’opposition au niveau national. Shiv Sena dirige le gouvernement du Maharashtra en alliance avec le Congrès et le PCN.

