Troisième guerre mondiale : la guerre mondiale contre la santé et la liberté

Doctors for Covid Ethics comprend des centaines de médecins et de scientifiques de nombreux pays à travers le monde.

Avec les médecins de première ligne américains pour la médecine telle qu’elle devrait être pratiquée, ils sont en première ligne des dangers destructeurs pour la santé posés par les tirs mortels contre la grippe toxique/covid.

Ils s’opposent à tout ce qui est grippé/covid qui viole l’éthique médicale et ce qui est affirmé par le droit international.

L’organisation a commenté les rassemblements et les remarques des 12 et 13 novembre d’éminents experts médicaux et autres en Suisse et en Italie contre la guerre américano-occidentale contre la santé publique et la liberté, en oubliant les deux.

Robert F. Kennedy Jr. a déclaré que l’événement de deux jours visait à promouvoir « ce que signifie être libre et comment la situation actuelle s’est avérée être un coup d’État mondial » – justifié de manière injustifiée par une pandémie inexistante, à l’exception du coup.

L’opposition croissante à tout ce qui concerne la grippe/covid – en particulier les tirs mortels conçus pour détruire la santé – représente une « guerre entre l’esprit d’indépendance des citoyens et la revendication de pouvoir des acteurs d’un nouvel ordre mondial tel que le Forum économique mondial de Davos, l’Organisation mondiale de la santé, l’alliance GAVI à Genève et la « banque des banques », la Banque des règlements internationaux à Bâle. »

Ils font la guerre pour éliminer ce qui est le plus cher aux gens ordinaires du monde entier.

La soi-disant désinformation sur les jabs toxiques est un langage de code pour tout ce qui s’écarte du récit officiel fabriqué.

Qui sont les censeurs ? Ils comprennent les partisans de la ligne dure américaine/occidentale, les monstres Gates, Zukerberg, Fauci, Walensky, Murthy, Big Tech, Pharma, MSM et d’autres co-conspirateurs.

Ils « ont conçu non seulement la destruction de la démocratie et des droits civils, ils ont conçu le plus grand transfert de richesse de l’histoire de l’humanité – 3 800 milliards de dollars (et plus) des travailleurs à (une) poignée de milliardaires, dont beaucoup de la Silicon Valley », a déclaré Kennedy, ajouter:

La fausse « pandémie a appauvri le monde et créé 500 nouveaux milliardaires ».

« Est-ce une coïncidence si ces (monstres) sont les mêmes personnes qui censurent les critiques des politiques gouvernementales qui leur rapportent des milliards de dollars ? »

« Les personnes qui en bénéficient sont celles qui écrasent nos droits constitutionnels et organisent la destruction (de la santé publique et de la liberté) dans le monde entier. »

Dr Thomas Binder a expliqué (États-Unis/Occident) des mythes fabriqués avec le pire des objectifs diaboliques à l’esprit.

Ils comprennent des jabs conçus pour détruire la santé, pas pour la protéger, des masques qui risquent de nuire aux voies respiratoires et ne protègent pas, de faux résultats de tests PCR, des verrouillages destructeurs de liberté et des actions draconiennes associées.

Ce n’est que depuis le début des coups de poing en masse avec des coups mortels que l’occupation des unités de soins intensifs a été mise à rude épreuve au-delà de sa capacité à opérer dans les pays fortement touchés.

Catherine Austin Fitts expliqué que les passeports de santé n’ont rien à voir avec la protection.

Ils font « partie d’une grille de contrôle des transactions financières qui mettra définitivement fin à la liberté humaine en Occident » et partout où ils sont utilisés.

« Il ne s’agit pas de démocratie contre fascisme. Il s’agit de la liberté contre l’esclavage.

Tout ce qui a été institué depuis l’année dernière dépasse les objectifs de santé et de liberté les plus démoniaques jamais conçus par les despotes les plus impitoyables de l’histoire.

Basée à Washington avec des succursales dans les capitales européennes et en Israël, ce qui se passe, c’est la Troisième Guerre mondiale non déclarée avec des armes biologiques et d’autres actions draconiennes contre des millions et des milliards de personnes indésirables dans le monde – avec en tête leur extermination et l’abolition de la liberté.

Pratiquement tout ce qui a été rapporté par les sources officielles et les co-conspirateurs des MSM reflète leurs objectifs diaboliques contre lesquels il est crucial de résister, « se briser en mille morceaux et se disperser dans le vent ».

En tant que président avant d’être tué par des assassins de la CIA, Jack Kennedy a dit ce qui précède à propos d’une agence diabolique qu’il détestait et qu’il voulait éliminer.

Aujourd’hui, le système monstre est bien plus puissant et démoniaque que lorsqu’il était sénateur américain, puis président.

Il n’y a aucune ambiguïté sur la seule option viable.

Tuez le monstre avant qu’il ne nous détruise.

