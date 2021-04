Troisième guerre mondiale: un conflit craint alors que les avions de la RAF se préparent à voler vers la Roumanie au milieu de la menace russe | Monde | Nouvelles

Les patrons de la défense britannique ont annoncé que les jets de la RAF devraient voler vers l’Europe de l’Est dans le but de patrouiller dans l’espace aérien entourant la mer Noire. Avec les Typhoons, les troupes de l’escadron logistique expéditionnaire n ° 1 de la RAF et de l’escadron de transport mécanique n ° 2 quitteront les bases britanniques cette semaine.

Le ministère de la Défense maintient que les vols sont une procédure de routine malgré les tensions croissantes dans la région.

La mission fait partie d’une activité annuelle de patrouille aérienne de l’OTAN, l’opération Biloxi.

Le ministère de la Défense a déclaré: «L’opération Biloxi est un déploiement planifié depuis longtemps des typhons de la RAF en Roumanie en soutien à la mission de police aérienne du sud de l’OTAN pour surveiller l’espace aérien de notre allié.»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le président russe Vladimir Poutine n’avait pas répondu à son invitation à parler par téléphone.

La porte-parole de M. Zelensky, Iuliia Mendel, a confirmé que l’invitation, lancée le 26 mars, n’avait pas été acceptée.

Elle a déclaré lundi: «La demande a été transmise du bureau du président de l’Ukraine au bureau de Vladimir Poutine pour avoir une conversation, une conversation téléphonique.

«Et nous n’avons pas encore reçu de réponse.

«Le bureau du président de l’Ukraine espère que cela ne signifie pas que Vladimir Poutine refuse d’avoir un dialogue avec l’Ukraine.»

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a suscité des craintes parmi les analystes, l’un d’entre eux soulignant que les relations «semblaient de plus en plus fragiles» depuis le début de 2021.