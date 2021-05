Troisième jour de perturbation ferroviaire en raison de fissures dans le train

R

Tous les services sur Great Western Railway (GWR) et London North Eastern Railway (LNER) sont interrompus pour un troisième jour en raison de fissures dans les trains.

GWR a conseillé aux passagers avec des billets pour les voyages longue distance lundi de «ne pas voyager» car il n’y a «pas de service ou un service extrêmement limité» entre Londres Paddington et Bristol Temple Meads, Swansea, Penzance, Hereford et Cheltenham Spa.

LNER propose un service réduit sur la East Coast Main Line qui relie Londres King’s Cross et Édimbourg via Peterborough, York et Newcastle.

Les trains Hitachi de classe 800 des opérateurs ont été retirés du service samedi pour des contrôles de sécurité après la découverte de fissures dans une partie du châssis de certains trains.

Robert Nisbet, directeur des nations et des régions à l’organisme de l’industrie, le Rail Delivery Group, a déclaré que si les trains inspectés présentent de «minuscules fissures», des trains de remplacement peuvent être déployés pendant que les réparations sont effectuées.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait combien de temps la perturbation allait durer, il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Non, je ne peux pas y mettre une heure exacte et c’est simplement parce que nous suivons le processus et le prenons extrêmement au sérieux. . »

M. Nisbet a qualifié la perturbation de «décevante» car de plus en plus de passagers reviennent à utiliser le réseau ferroviaire à la suite de l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus.

En réponse à une question sur la durée de fonctionnement des trains avec des fissures, il a déclaré: «Ces trains sont relativement nouveaux en service, c’est donc quelque chose que les ingénieurs d’Hitachi examineront et rendront compte aux sociétés d’exploitation des trains.»

Dimanche, il a déclaré que les fissures – mesurant des millimètres – se trouvaient sur les «points de levage sous les chariots utilisés pour l’entretien».

Il a ajouté que cela «ne présentait aucun danger particulier pour les passagers» mais qu’ils «pourraient se développer» s’ils ne sont pas traités.

Le gouvernement a appelé l’industrie ferroviaire à «établir d’urgence un plan global» pour résoudre les perturbations.

Le ministre des chemins de fer Chris Heaton-Harris a demandé à Hitachi – qui construit et entretient les trains de classe 800 – d’identifier l’étendue de la fissuration et «si les wagons peuvent encore rouler en toute sécurité» malgré le problème, a déclaré le ministère des Transports.

Il a également exhorté l’industrie à gérer la capacité en utilisant des «trains alternatifs» sur les itinéraires concernés et en proposant un «horaire de remplacement ferroviaire clair» à l’aide d’autobus et d’autocars.

Hitachi a présenté ses excuses aux passagers et aux compagnies ferroviaires, ajoutant que certains trains étaient revenus en service après avoir été contrôlés.