Troisième vague Covid “ inévitable ”: K Vijay Raghavan, principal conseiller scientifique du gouvernement central

Une immunité plus faible et moins de prudence ont ouvert l’accès au virus et infecté une grande partie de la population lors de la deuxième vague, a déclaré Raghavan.

Le gouvernement a déclaré mercredi qu’une troisième vague de pandémie de coronavirus était “ inévitable ”, bien que son calendrier ne puisse être prévu.

K Vijay Raghavan, le principal conseiller scientifique du Centre, a déclaré que la troisième phase était inévitable mais qu’il n’était pas clair à quelle échelle de temps cette phase se produirait. Le virus s’améliorait au niveau de la transmission et davantage de variantes émergeraient, de sorte que les mises à jour des vaccins étaient également inévitables, a-t-il ajouté.

Lors d’un point de presse du ministère de la Santé, des responsables ont déclaré que la longue vague Covid d’une telle «férocité» que le pays connaissait actuellement «n’était pas prévue».

Une immunité plus faible et moins de prudence ont ouvert l’accès au virus et infecté une grande partie de la population lors de la deuxième vague, a déclaré Raghavan. À l’avenir, de nouvelles variantes émergeraient en Inde et le mutant B1.1.7 était une surprise, mais jusqu’à présent, il n’a montré aucune évasion d’anticorps ou évasion de vaccin ou d’immunité érodée, a-t-il ajouté.

Cependant, les premières données ont montré que la lignée B.1.1.7 de Sars COV2 était en déclin dans le pays. Les trois vaccins approuvés jusqu’à présent dans le pays – Covishield, Covaxin et Sputnik – ont été efficaces pour traiter les variantes, a-t-il déclaré. Le pays était également beaucoup mieux préparé pour suivre ces changements dans le virus. Les variantes ne seraient préoccupantes que si elles étaient corrélées aux données cliniques et avaient la possibilité d’avoir un impact sur la santé publique.

Le membre de Niti Aayog, VK Paul, a demandé à la “ fraternité des médecins ” de se manifester et de fournir une téléconsultation aux personnes et aux familles à la maison qui sont infectées par le coronavirus.

Les États ont été invités à maintenir une surveillance stricte dans les districts signalant de nouvelles variantes préoccupantes et à prendre des mesures strictes, y compris la recherche des contacts et le séquençage du génome d’échantillons positifs de personnes ayant des antécédents de voyages internationaux.

