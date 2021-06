Troisième vague de Covid-19 : alors que les États commencent à se déverrouiller, « les trois prochains mois cruciaux pour l’Inde », déclare le chef de l’AIIMS

in

Un système de surveillance très fort est nécessaire dans le pays pour pouvoir identifier les points chauds.

Déverrouillage du coronavirus en Inde : Alors que le pays fait face à une deuxième vague de coronavirus en recul, de nombreuses villes et États indiens s’ouvrent malgré la variante Delta du SRAS-CoV-2 toujours présente dans la communauté. Aujourd’hui, des experts de la santé ainsi que des responsables du ministère de la Santé de l’Union se battent pour garantir qu’avec le déverrouillage du pays, une campagne de vaccination agressive se poursuive. Ils ont également averti qu’un comportement approprié au COVID-19 était nécessaire, ajoutant que si ces mesures ne sont pas suivies, l’Inde pourrait être témoin d’une troisième vague de coronavirus dans environ trois à quatre mois, selon un rapport de The Indian Express.

Le rapport cite le directeur de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, disant que les prochains mois sont très cruciaux pour le pays. Il a ajouté que le fait que les cas augmentaient au Royaume-Uni était un drapeau rouge. En dehors de cela, le mois dernier, la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a été informée par la Direction générale des services de santé, DDG supplémentaire, le Dr P Ravindran, qu’il s’attendait à ce que Delhi soit touchée par une troisième vague de coronavirus en février ou mars de l’année prochaine. La réunion a été suivie par le Dr Guleria, le LG de Delhi Anil Baijal, le CM de Delhi Arvind Kejriwal, le DG de l’ICMR Balram Bhargava et le membre du NITI Aayog, le Dr VK Paul.

Au cours de la réunion, le Dr Paul, le Dr Guleria et le professeur Bhargava ont tous appelé à une approche très prudente lors de la réouverture des villes et des États, ajoutant que la levée des restrictions de verrouillage entraînerait une augmentation du nombre de cas.

Le Dr Guleria a déclaré plus tard que le fait que le Royaume-Uni assistait à une augmentation des cas dus à la variante Delta malgré un long verrouillage est une source de préoccupation. La cause de l’inquiétude était le fait que l’Inde a également la variante Delta. En plus de cela, les cas augmentent malgré une grande partie de leur population ayant été vaccinée. En Inde, la variante est présente et la couverture vaccinale est bien inférieure à celle du Royaume-Uni.

Parlant de la chronologie de la troisième vague, il a déclaré que cela dépendrait du respect du comportement approprié au COVID ainsi que de la transmissibilité de la souche. Dans des circonstances normales, a-t-il ajouté, la prochaine vague prend généralement environ cinq à six mois, mais si les gens ne respectent pas les normes des coronavirus et que la souche est hautement transmissible, la vague pourrait également survenir dès trois à quatre mois. Le Dr Guleria a également exprimé son inquiétude face au fait que malgré le nombre élevé de décès et de cas dont l’Inde a été témoin lors de la deuxième vague, les gens sont revenus à la foule lors du déverrouillage des États, sans même porter de masques.

C’est pourquoi les trois prochains mois sont cruciaux pour l’Inde, a-t-il déclaré.

Un système de surveillance très solide est nécessaire dans le pays pour pouvoir identifier les points chauds et les endroits où les admissions dans les hôpitaux en raison de COVID-19 sont élevées ou augmentent afin que des stratégies appropriées puissent être formées. Si cela n’est pas examiné, l’ouverture des voyages entraînerait une propagation de l’infection, a-t-il déclaré.

