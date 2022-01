Troisième vague de Covid-19: le professeur de l’IIT-Kanpur dit que 8 cas de lakh en une journée sont attendus; Delhi-Mumbai connaîtra le pic à cette date – voir les détails

Agarwal qui, avec d’autres chercheurs, utilise le modèle informatique SUTRA pour suivre la progression de Covid-19 en Inde, a déclaré que si les prochains sondages contribuent à l’augmentation des cas, ils ne sont qu’un facteur derrière le nombre de cas.

Troisième vague de Covid-19 : l’Inde est entrée dans la nouvelle année avec la troisième vague de Covid-19 en pointe, entraînée cette fois par la variante Omicron du SARS-CoV-2. La plupart des villes métropolitaines connaissant une augmentation exponentielle du nombre de cas, cela indique que le pays est déjà au début d’une troisième vague. Mais du côté positif, les experts prédisent que le pic de la vague en cours arrivera tôt, espérons-le au début du mois prochain et même plus tôt à Delhi-Mumbai, après quoi il y aura une baisse constante des cas.

Sur la base des tendances et des données actuelles, le professeur et mathématicien de l’IIT-Kanpur Manindra Agrawal a prédit que l’Inde pourrait être témoin de jusqu’à 8 cas de lakh par jour, soit le double de la deuxième vague entraînée par la variante Covid-19 Delta. La courbe de l’ensemble de l’Inde vient de commencer à monter et mettra encore un mois à redescendre. Espérons que d’ici mars, la troisième vague de la pandémie sera plus ou moins terminée, selon ses projections préliminaires.

Agarwal a en outre déclaré que sur la base de cinq paramètres qui déterminaient à quelle vitesse la pandémie se propagerait si les États liés aux sondages et non liés aux sondages pouvaient être répartis en groupes distincts, il a alors été déduit que les élections ne jouaient pas un rôle important dans la propagation rapide de Covid . Agarwal a l’intention de publier les résultats de son étude un jour.

Sur la vague actuelle, il a déclaré que Mumbai et Delhi devraient culminer d’ici la mi-janvier. Kolkata aussi, bien qu’incertain, pourrait culminer à peu près au même moment. Pour l’ensemble du pays, le pic arriverait en février.

