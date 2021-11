Troisième vague de Covid-19 ? Un épidémiologiste met en garde contre la complaisance et baisse la garde pendant la saison des mariages

Le masquage et le maintien de la distance sociale étaient la voie à suivre, en dehors d’un cours de vaccination complet. (Fichier/PTI)

Les personnes assistant aux mariages doivent être prudentes et continuer à suivre le protocole approprié à Covid pendant la saison des mariages en cours, a averti un ancien épidémiologiste du Conseil indien de la recherche médicale.

Le Dr RR Gangakhedkar, qui fait désormais partie du groupe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui suit les origines de Covid-19, a déclaré que les gens devraient être prudents et se conformer aux comportements appropriés à Covid, tels que la distanciation sociale et le masquage.

L’expert de la santé a déclaré à The Indian Express qu’une troisième dose ne pourrait être envisagée qu’une fois qu’il y aurait eu suffisamment de preuves au milieu des pourparlers d’un rappel qui gagnait du terrain.

Avertissement de la saison des mariages

Alors que l’Inde a connu une baisse du nombre de cas actifs, l’expert en santé a déclaré que la saison des mariages était un cadre où les gens s’engageaient activement les uns avec les autres. En conséquence, il faut veiller à ce que les restrictions de Covid-19 ne soient pas bafouées, a-t-il déclaré. Contrairement aux festivals, la saison des mariages est plus difficile à gérer.

Si les restrictions de Covid-19 ont été levées dans une ville ou une zone, les autorités devraient émettre une forte mise en garde. Si les restrictions sont en place, elles ne devraient pas être violées, a-t-il déclaré à The Indian Express.

L’Inde a jusqu’à présent vacciné 116,97 crore de personnes. Le nombre de cas actifs s’élève actuellement à 1,18 lakh, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Le taux de positivité hebdomadaire a été inférieur à 2% au cours des 59 derniers jours.

Malgré les progrès, le Dr Gangakhedkar a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance.

Selon une enquête menée auprès de 17 000 personnes interrogées dans 319 districts par la plate-forme de médias sociaux LocalCircles, 60% sont susceptibles d’assister à des fiançailles et/ou à des mariages en novembre et décembre. L’enquête a également révélé que la vaccination avait donné confiance aux gens, ajoutant qu’il y avait une lassitude générale à propos de Covid-19.

Le Dr Gangakhedkar a mis en garde contre cela et a déclaré que les gens ne devraient pas être complaisants. Le masquage et le maintien de la distance sociale étaient la voie à suivre, en dehors d’un cours de vaccination complet.

Il a ajouté que la couverture vaccinale devait être de cent pour cent. Le virus est là et continuera de trouver un chemin vers les personnes vulnérables et non vaccinées, a-t-il déclaré.

Poussée de Covid-19 en Europe

Expliquant l’augmentation du nombre de cas qui a conduit à des fermetures et à des restrictions en Europe, le Dr Gangakhedkar a déclaré que la couverture vaccinale dans les pays de l’Union européenne était élevée mais que la variante Delta était devenue prédominante. En Inde, la variante Delta était la souche prédominante en avril-juin, mais elle a été suivie d’une légère augmentation du programme de vaccination du pays.

Le programme de vaccination en Inde a repris lors de la deuxième vague. Les gens contractaient une infection naturelle et cela a été suivi d’une augmentation du pourcentage de vaccination, a déclaré le Dr Gangakhedkar.

Dose de rappel

L’expert en santé a déclaré qu’un essai de Pfizer avait montré que l’efficacité du vaccin avait tendance à baisser après six mois. Cependant, davantage de preuves et d’études étaient nécessaires pour prendre une décision éclairée, a-t-il ajouté.

