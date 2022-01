Troisième vague de Covid : FM Sitharaman demande aux PSB de renforcer leur préparation et de continuer à prêter

Les hauts dirigeants qui ont assisté à la réunion virtuelle ont déclaré au ministre que les banques du secteur public (PSB) sont « suffisamment capitalisées et préparées à tout scénario de crise à l’avenir », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Vendredi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a examiné la préparation des banques d’État à faire face à toute perturbation induite par une pandémie à la suite d’un pic de cas de Covid au cours des derniers jours. Dans le même temps, il a été demandé aux banques de continuer à satisfaire l’appétit de crédit de l’économie.

Les hauts dirigeants qui ont assisté à la réunion virtuelle ont déclaré au ministre que les banques du secteur public (PSB) sont « suffisamment capitalisées et préparées à tout scénario de crise à l’avenir », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

La réunion est intervenue quelques jours après que la Reserve Bank of India, dans son rapport sur la stabilité financière, ait prévu que les actifs non productifs bruts (ANP) des banques commerciales pourraient passer à 9,5% d’ici septembre 2022 dans un scénario de stress sévère contre 6,9% un an plus tôt. Cependant, la banque centrale a également noté que les banques disposent de fonds propres suffisants, tant au niveau agrégé qu’individuel, même dans des conditions de stress, pour faire face au choc.

Les signes émergents de tension dans les segments des MPME et de la microfinance appellent à une surveillance étroite de ces portefeuilles à l’avenir, a suggéré le rapport.

Lors de la réunion de vendredi, Sitharaman a déclaré que les perspectives commerciales s’amélioraient progressivement malgré les vents contraires mondiaux et la propagation d’Omicron et a souligné que les secteurs à forte intensité de contact pourraient nécessiter davantage de soutien de la part des banques pour les aider à lutter contre la pandémie.

La demande de crédit, a déclaré le ministre, devrait reprendre en raison de la croissance des segments de détail, de l’amélioration des perspectives macroéconomiques globales et de l’amélioration de la santé financière des emprunteurs.

La croissance du crédit bancaire non alimentaire s’est accélérée à 7,1% en novembre, contre 5,9% un an auparavant et 6,9% le mois précédent. Cependant, le crédit à l’industrie n’a progressé que de 3,8% en novembre, même sur une base favorable.

Le ratio fonds propres/actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) des banques commerciales, dominé par les PSB, s’élevait à un impressionnant 16,6 % en septembre 2021, bien au-dessus des exigences réglementaires. De même, leur ratio de couverture de provisionnement s’élevait à 68,1 % en septembre.

Les PSB, en particulier, sont également correctement capitalisées, car leur CRAR a atteint 14,4% en septembre 2021, contre l’exigence de 11,5% (y compris le coussin de conservation du capital). Leur capital CET1 s’élevait également à 10,79 % en septembre 2021, contre l’exigence réglementaire de 8 %.

Les PSB ont enregistré un bénéfice net de 31 820 crores de roupies au cours de l’exercice 21, le plus élevé des cinq dernières années. Surtout, au cours de la première moitié de cet exercice, ils ont enregistré des bénéfices nets de 31 145 crores de roupies, presque égaux à ceux de l’ensemble de l’exercice 21. Ils ont également récupéré jusqu’à Rs 5,49,327 crore de mauvais actifs au cours des 7 dernières années.

Vendredi, Sitharaman a également passé en revue diverses mesures initiées par les banques d’État dans la mise en œuvre des mesures liées à la pandémie initiées par le gouvernement et la RBI.

Le ministre a apprécié le succès du programme de garantie de crédit de crore de Rs 4,5 lakh ECLGS et a appelé à davantage d’efforts concertés pour soutenir tous les secteurs confrontés à une interruption en raison de l’assaut continu de la pandémie de Covid-19. Elle a également demandé aux banquiers de continuer à soutenir les secteurs de l’agriculture, du commerce de détail et des MPME.

