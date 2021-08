Troisième vague de Covid, la pénurie de composants pourrait fausser les expéditions de smartphones en Inde au deuxième semestre

in

Néanmoins, un rebond en 2022 sera possible avec des mises à niveau dans les segments de prix bas-moyens, une poussée d’appareils 5G axée sur l’offre, une migration des téléphones avec de nouvelles offres attendues dans les mois à venir (comme annoncé par Reliance Jio) et de meilleures approvisionnements sur le marché. , il ajouta.

Pour le second semestre de cette année civile, il est peu probable que le marché indien des smartphones connaisse une répétition des expéditions record entamées de juillet à décembre 2020. Les analystes attribuent cette baisse aux incertitudes entourant la troisième vague de Covid-19, composante pénuries et hausse des prix des matières premières.

Les agences d’études de marché IDC et Canalys ont déclaré que le marché national des smartphones entre juillet et décembre 2021 ne connaîtrait probablement pas l’augmentation de la demande refoulée observée au cours de la même période l’année dernière. D’avril à juin 2021, l’énorme augmentation des infections à Covid-19 a entraîné des restrictions de mouvement et des perturbations économiques affectant la confiance des consommateurs.

Le directeur de la recherche d’IDC Inde (appareils clients et IPDS), Navkendar Singh, a déclaré : la vague, les contraintes persistantes de l’offre et la hausse des prix des composants ainsi que l’intensification des taux d’inflation. »

L’analyste de Canalys, Sanyam Chaurasia, a également souligné l’impact sur les expéditions à venir. Le second semestre ne verra pas une augmentation de la demande refoulée comme l’année dernière. La menace d’une troisième vague plane toujours en Inde, mais alors que le comportement des citoyens et les opérations industrielles continuent de s’adapter aux conditions de pandémie, son impact devrait être minime.

« L’augmentation des coûts sera un défi, dans un contexte d’approvisionnement limité en composants, de frais d’expédition en hausse et d’un environnement macroéconomique difficile. À court terme, les fournisseurs supporteront l’impact de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et seront prudents quant à l’augmentation des prix. Mais la pénurie de composants apporte également un autre risque – la dépriorisation régionale – alors que les marques cherchent à allouer leurs stocks limités d’appareils à des marchés plus lucratifs », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, le marché des smartphones a terminé 2020 avec près de 145 millions d’unités contre 148 millions d’unités en 2019, marquant la première baisse annuelle de l’histoire du deuxième marché mondial des smartphones. Cependant, après un trimestre record au troisième trimestre 2020 grâce à une forte préparation des ventes en magasin des promotions de vacances, les livraisons en Inde au cours du quatrième trimestre 2020 se sont élevées à 43,9 millions d’unités, soit une croissance saine de 13% par rapport au quatrième trimestre 2019, a déclaré Canalys.

