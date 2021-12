Troisième vague de Covid ou propagation d’une nouvelle variante Omicron ? Ce qui a conduit à une soudaine augmentation des cas positifs à Mumbai

L’augmentation soudaine des cas de covid dans la ville pourrait être attribuée à la possibilité d’une troisième vague ou à la propagation d’une nouvelle variante de covid-19 Omicron.

Covid19: Mumbai a enregistré mardi 1 333 cas, une augmentation substantielle par rapport aux 809 cas signalés il y a un jour. Cette hausse serait la plus forte hausse d’une journée dans la capitale financière depuis le 26 mai, lorsque les cas positifs enregistrés étaient de 1 352. Selon les données, la ville représentait 63,3% du décompte total de l’État de 2 172 cas de covid-19 comme mardi.

Au moins 1 333 ont été testés positifs sur les 32 369 tests effectués dans la ville. Ce chiffre à lui seul a poussé le taux de positivité à 4,11 %. Le décompte quotidien de covid-19 a augmenté de 1 134 au cours des 28 derniers jours, tandis que les cas de covid actifs sont passés de 1 904 à 5 803.

Troisième vague à Mumbai ?

L’augmentation soudaine des cas de covid dans la ville pourrait être attribuée à la possibilité d’une troisième vague ou de la propagation d’une nouvelle variante du covid-19 Omicron, ont indiqué les médecins, indiquant la raison de ce soudain rassemblement de covid. Les patients sont légèrement symptomatiques, mais il pourrait y avoir une forte possibilité que cette flambée soudaine d’infection soit due à la troisième vague de covid ou à l’augmentation des cas Omicron.

Il faudra un certain temps, au moins deux semaines supplémentaires pour confirmer ou mettre fin à la spéculation, qu’il s’agisse de la troisième vague ou d’autre chose. Mais on ne peut nier qu’il existe des facteurs épidémiologiques conduisant à la soudaine augmentation des cas de covid dans la ville. Il est également possible, comme la prévalence sérologique à Mumbai est élevée qu’il ne s’agisse pas de dérivés de Delta mais d’une autre « variante préoccupante » présente dans la foule, a déclaré le Dr Shashank Joshi, membre du groupe de travail de l’État Covid-19, cité dans le IndianExpress.com. Il a également ajouté que dans la première vague, le taux de doublement était de 12 jours (706 à 1367), dans la deuxième vague, de 20 jours (683 à 1325), et maintenant il n’est plus que de 4 jours (683 à 1377).

Pas d’augmentation significative des bidonvilles

Bien que les cas de covid dans la ville augmentent à pas de géant, un autre point intéressant est que près de 90% des cas de covid proviennent d’immeubles de grande hauteur et qu’aucune augmentation significative n’a été observée dans les bidonvilles. Le Dr Mangala Gomare, responsable de la santé publique, BMC a déclaré que la plupart des patients ont contracté une infection en violation d’un comportement approprié à la covid. Nous avons enregistré 4 à 5 infections en grappes dans des familles visitant des mariages, des fêtes ou d’autres événements connexes avec rassemblement de masse.

BMC a mené une surveillance stricte sur ceux venant de vols internationaux et a également testé les passagers infectés. Avec un œil sur Omicron, BMC a mené une surveillance stricte des aviateurs internationaux et retracé les contacts étroits des passagers infectés. La fréquentation des passagers internationaux a également considérablement augmenté en raison de la nouvelle année qui approche à grands pas. Cela donne également lieu au nombre de cas positifs, a déclaré Suresh Kakani, commissaire supplémentaire, BMC.

Le mépris des normes covid

Le fait que les gens se rassemblent en grand nombre dans les lieux publics peut également être attribué à l’augmentation des cas. Cette question a en fait été discutée lors de la dernière réunion du groupe de travail sur le covid de l’État. Les gens doivent faire preuve de discrétion, doivent être plus prudents et éviter les endroits surpeuplés car nous ne savons pas encore ce qui cause le pic de cas de covid, a déclaré le Dr Gautam Bhansali, responsable des lits privés Covid-19, cité dans l’Indianexpress.com. Il est inquiétant de constater que Mumbai, où une grande partie de la population est vaccinée, 100 % de la population est partiellement vaccinée et 70 % est complètement vaccinée, assiste à une telle vague d’infections.

