Troisième vague : l’Écosse en état d’alerte maximale alors que le verrouillage est retardé – « Nous défier » | Royaume-Uni | Nouvelles

Jason Leitch, directeur clinique national de l’Écosse, a émis un avertissement concernant les niveaux de Covid, affirmant que le virus “nous pose un défi”. Le premier ministre Nicola Sturgeon a annoncé son intention de reporter l’assouplissement des restrictions.

Lors d’une interview sur Drivetime de BBC Radio Scotland, M. Leitch a été interrogé sur la situation actuelle en Écosse et sur son entrée dans une «troisième vague».

Il a déclaré: “Oui, je pense que nous le sommes. La question est de savoir quelle est l’ampleur de cette troisième vague – tout le monde, chaque établissement d’enseignement supérieur de modélisation … ils ont tous dit, si vous ouvrez, vous obtiendrez plus de cas.

“Maintenant, je ne suis pas sûr d’avoir eu besoin d’une université pour me le dire, je pense que les gens dans la rue me l’auraient dit.

“La question est de savoir si vous contrôlez cela à un niveau qui ne cause pas suffisamment de maladies graves pour remplir les hôpitaux, et suffisamment de maladies graves pour causer la misère et la mort aux familles.

“C’est l’équilibre que nous essayons maintenant de trouver et les conseils que nous avons donnés et les décisions que le Premier ministre et le Cabinet ont prises aujourd’hui.”

Mardi, le Premier ministre a annoncé des règles de verrouillage plus strictes ou des zones affectées par la variante indienne du coronavirus – désormais officiellement connue sous le nom de variante Delta.

Des zones telles que Glasgow ne pourront pas passer au prochain niveau de levée du verrouillage.

L’Écosse devait passer aux mesures de niveau 1 à partir du 7 juin.

Les nouvelles directives permettraient à jusqu’à huit personnes de trois ménages de se rencontrer à l’intérieur dans des pubs, des cafés et des bars.