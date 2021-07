Troisième vague – Troisième chance aussi

Cette population fatiguée par la covid n’a plus peur avec un nombre de décès allant jusqu’à des milliers (à l’échelle nationale), une baisse substantielle par rapport à la barre des six chiffres.

Par Adarsh ​​Sharma

Il semble que toute la population soi-disant instruite, super intellectuelle et toujours aussi plaintive de notre pays, appelée à juste titre Covidiots, soit déterminée à tester la puissance de son « quotient de chance » contre la pitoyable créature microscopique connue sous le nom de Corona. Virus.

Sinon, comment caractériseriez-vous les longues files d’attente et les heures d’embouteillages sur toutes les autoroutes nationales menant vers des destinations de vacances populaires dans tout le pays ? De Rohtang Pass à Calangute à Lonavla et de MakeMyTrip à TripAdvisor à Airbnb, les chiffres du trafic ont dépassé tous les paramètres et jalons mesurables ! Il n’y a pas grand-chose que les gouvernements puissent faire lorsque ce janta omniscient mais ignorant semble être déterminé à assouvir son désir de jouer à l’édition réelle de Mortal Kombat, après l’interdiction de PubG par le gouvernement. Aussi ironique que cela puisse paraître, ce même Janta trouve qu’il est beaucoup plus sûr de parcourir une distance de 200 à 300 km par la route et de dîner dans des dhabas d’autoroute entièrement vaccinés et stérilisés que de se rendre à leurs bureaux pour travailler. L’acronyme en vogue « WFH » a certainement trouvé un sens vraiment nouveau, « Work From Hills » !

Ce qui est plus étonnant à remarquer, c’est le fait que cela ne fait que quelques mois que toutes nos poignées de médias sociaux ont été inondées de messages demandant des appareils de sauvetage allant des bouteilles d’oxygène au plasma sanguin aux médicaments salvateurs. Avec quelle facilité ce janta inquiet a enterré les images de cadavres flottant au-dessus des rivières, des crématoriums et des hôpitaux à court d’espace et les terribles couvertures de toutes les revues médiatiques nationales et internationales quelque part au fond de leur subconscient. Avec quelle facilité les images d’une épouse impuissante faisant du bouche-à-bouche à son mari covid positif, pleinement consciente de ses conséquences ou d’un mari pleurant pour seulement 20 minutes de plus de vie pour sa femme, ont-elles été effacées de notre hippocampe !

Des rencontres « Corporate Cricket » aux congés sabbatiques planifiés de la FMH, la quête pour trouver un peu de réconfort après ce qui s’est passé pendant la féroce deuxième vague a indéniablement fait grimper la menace de la troisième vague. Cette population fatiguée par la covid n’a plus peur avec un nombre de décès allant jusqu’à des milliers (à l’échelle nationale), une baisse substantielle par rapport à la barre des six chiffres. La taille de notre population est telle que le nombre de victimes se chiffrant en centaines et en milliers ne parvient tout simplement pas à être reconnu ou placé dans la catégorie des situations désastreuses ou même à être classé comme un ! Sinon, comment catégoriseriez-vous l’intention de continuer avec des événements de célébrations de masse comme Kaanwar-Yatra, l’arrivée de Saawan-Mahina, Eid-al-Adah, etc. au milieu de la deuxième vague en cours ? Sinon, comment catégoriseriez-vous la poursuite des ligues de cricket d’entreprise et d’autres événements sportifs potentiels à travers Delhi, Noida, Gurugram, etc., organisés sur des terres agricoles converties en installations sportives, juste sous le nez de l’administration ?

Des partis politiques qui se préparent pour les prochaines élections législatives à nos joueurs de cricket d’entreprise fous de cricket, tout le monde semble déterminé à effacer les signes de la colère et des souvenirs traumatisants de ce virus rapace observés au cours de la première et de la deuxième vague. Avec seulement 7 % de notre population totale vaccinée à ce jour, il faut admirer la ténacité et l’audace de notre groupe « toujours B+ positif » pour nous inciter à regarder au-delà des périphéries des catastrophes inévitables. La troisième vague et les vagues suivantes par la suite peuvent être invisibles et leurs horaires incertains, mais avec des signes évidents et assez visibles d’accueil de son arrivée, notre janta positif B + va probablement trop vite et trop loin pour tester les limites de leur “quotient de chance”, je juste espérer, souhaiter et prier pour qu’ils survivent pour célébrer le tag “Third Time Lucky Too” !

(L’auteur est un professionnel de la publicité et du marketing avec plus de 15 ans d’expérience dans l’offre de solutions médiatiques personnalisées aux marques et aux partis politiques. Il peut être contacté à adarsh.adi@gmail(dot)com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le position ou politique officielle de Financial Express Online.)

