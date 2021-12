Troisième victoire consécutive pour les Cavs avec un Ricky Rubio décisif

12/12/2021 à 06h30 CET

Les Cavaliers ont accumulé leur troisième victoire consécutive samedi soir en battant les Sacramento Kings 117-103 dans un match où la performance dans les dernières minutes du meneur espagnol Ricky Rubio a été décisive pour assurer la victoire de l’équipe de Cleveland. Rubio a joué les 8 dernières minutes du match, après que les Kings aient dangereusement réduit l’écart après une course de 2-12, et en plus de rassurer ses coéquipiers sur le terrain quand il semblait que le jeu devenait incontrôlable, il était l’auteur .de deux triplés décisifs dans les 2 dernières minutes. Avec ces deux triples, Rubio a marqué un total de 15 points, en plus d’obtenir 2 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 26 minutes de jeu.

Sept joueurs des Cavaliers, une équipe totale qui montre un bon niveau de relation entre toutes leurs lignes, ont terminé le match avec plus de 10 points à leur actif et trois d’entre eux avec un double-double. Le meneur Darius Garland a récolté 16 points, 13 passes décisives, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 bloc tandis que les deux grands hommes, Jarrett Allen et Evan Mobley, ont également accumulé des doubles-doubles. Allen a réalisé son 100e double-double en carrière avec 19 points, 11 rebonds, 1 aide, 2 interceptions et 3 contres, tandis que la recrue Mobley a réussi son double-double avec 15 points, 15 rebonds, 2 passes et 1 contre. Le meilleur buteur des Cavs était l’attaquant Isaac Okoro, avec 20 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions tandis que le joueur le plus remarquable des Kings et le meilleur buteur du match était le gardien Buddy Hield qui, après avoir commencé le match sur le banc, avait 21 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Début de foudre

Les Cavs ont commencé le match comme une copie conforme de celui qu’ils ont battu les Timberwolves à Minneapolis vendredi. Dès que le ballon était en jeu, les cinq titulaires de Cleveland – Garland, Okoro, Allen, Mobley et Lauri Markkanen – ont mis une forte pression sur les Kings en défense. En attaque, Cleveland se consacrait à exploiter l’envergure d’Allen, Mobley et Markkanen. Et, contre les Loups, le stratagème a parfaitement fonctionné. En un peu moins de 2 minutes après le début du match, les Cavs étaient déjà 6-0 avec des points de Markkanen, Mobley et Garland de la peinture. À 4 minutes, le score était déjà de 11-3 et 2 minutes plus tard, lorsque l’entraîneur des Kings, Alvin Gentry, a été contraint d’appeler son premier temps mort, la distance était de 12 points, 18-6. Alors qu’Okoro était le plus efficace des Cavs, Hield, qui avait commencé le match sur le banc du roi, était celui qui a fait les paniers pour l’équipe de Sacramento. À la fin du premier quart-temps, le tableau de bord était de 36-23.

Mais c’est au deuxième quart-temps que les Cavaliers ont fait leur déclaration avec un total de 45 points en 12 minutes. Les locaux se sont d’abord contentés de garder les Kings à distance, mais dans les 4 dernières minutes avant la mi-temps, les Cavs ont puni l’équipe de Sacramento avec une course de 20-7 qui comprenait un 12-0 en 99 secondes. Les hommes de Rubio ont déplacé le ballon rapidement en attaque, délogeant la défense californienne, permettant à Cedi Osman d’inscrire 2 tirs à trois points consécutifs. En défense, les rebonds et les blocs d’Allen et Mobley ont fini par faire sombrer les Kings.

Fin décisive de Rubio

Lorsque les équipes se sont reposées, le tableau de bord indiquait un 81-52 inattaquable. Mais dans la seconde moitié du match, les Cavs ont permis aux Kings de revenir à la vie. Dans les 4 premières minutes du troisième quart-temps, les visiteurs ont enchaîné une série de coups sûrs en attaque auxquels l’équipe de Cleveland n’a pas pu répondre, réalisant un run de 2-13. Et bien qu’à la fin du troisième quart-temps, les Kings avaient réduit l’écart à 23 points, 101-78, la marge semblait suffisamment confortable pour que les Cavs n’aient aucun problème.

En fin de match, l’entraîneur des Cavs JB Bickerstaff a reconnu avoir mal interprété la situation, permettant aux Kings de reprendre 17 points et de se rapprocher dangereusement, 103-96, des Cavs à 6 minutes de la fin du match. C’est alors, au moment où l’équipe avait le plus besoin de lui, que le meilleur Rubio fit son apparition. Le meneur a pris le contrôle de l’équipe et lorsque les tireurs de l’équipe, tels que Garland ou Osman, ont échoué en attaque, avec 2,18 restants, El Masnou a marqué son premier triple qui a emporté les Cavs 11 points, 110-99. Après le triple, Rubio a volé un ballon en défense qui a augmenté la distance à 112-99. Et lorsque les Kings ont répondu avec un « alley oop » de Chimezie Metu, Rubio a condamné le match avec un autre triple qui a laissé 115-101 avec 1,34 restant avec la corne finale. Rubio aurait encore le temps de voler un autre ballon avant que le score ne reste à 117-103 en finale.