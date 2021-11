Trombone triste: les Libs de CNN sont déprimés en regardant les résultats de Virginie

Quelques instants après que le candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe a prononcé son triste discours sur la façon dont Virginia devait compter chaque vote, le panel majoritairement libéral de CNN était manifestement déprimé. Et leur esprit abattu n’a fait que s’effondrer lorsqu’ils ont réalisé à contrecœur que la Virginie et peut-être le New Jersey rejetaient leur type de politique de division.

« Terry McAuliffe, ne prononçant pas de discours de concession à ce stade, mais disant de continuer à compter les votes parce que chaque vote compte », a annoncé l’animateur Anderson Cooper juste après le discours de McAuliffe.

Le commentateur libéral Van Jones était de retour (après étalement candidat républicain Glenn Youngkin) essayant de vanter McAuliffe, mais même lui a cédé. « C’est le lapin Energizer du Parti démocrate, mais on dirait que c’est le sien – c’est peut-être la fin de sa carrière », a-t-il déploré.

Et alors qu’il commençait l’autopsie rudimentaire de ce qui n’allait pas, Jones a admis que McAuliffe avait frotté les parents dans le mauvais sens :

Je pense qu’il essayait de se présenter contre Donald Trump et ce gars a pu se présenter comme un champion pour les parents. Vous avez beaucoup de parents qui viennent de passer un an à scolariser leurs enfants à la maison et qui ont été forcés de le faire. Dire à ces gens : « Ecoutez, ce que vous pensez de l’éducation nous importe peu », c’est une grosse insulte. Et je pense que vous verrez qu’un groupe de mamans ont dit : « nous n’aimons pas cette attitude » et elles se sont levées. Maintenant, je pense que vous verrez les républicains essayer de démagoguer cette question autour des droits parentaux à l’avenir. Je pense que vous avez un livre de jeu ici.

« Mais écoute, Terry McAuliffe, je pense qu’il aurait été un grand gouverneur. J’espère qu’il aura la chance d’être gouverneur, mais je ne pense pas qu’il ait mené une grande campagne », a-t-il ajouté.

L’ancien conseiller d’Obama, David Axelrod, était le suivant et il a été « frappé » par le « message discordant » de la campagne McAuliffe. « Kamala Harris, le vice-président est venu faire campagne pour lui. Et elle a dit : « La question dans cette campagne est de savoir si nous allons avancer et si nous reculons ? Et elle se tient à côté d’un gars qui était gouverneur il y a quelque temps. Et cela semblait être un message discordant », a-t-il noté.

Pour Axelrod, la plus grande préoccupation était de savoir comment, selon les sondages à la sortie des urnes, les indépendants se sont imposés à Youngkin :

Mais je veux faire un point sur les messages et comment ils vont être lus de cette élection. David Chalian a parlé plus tôt d’environ 53 pour cent des électeurs disant que le Parti démocrate est trop libéral et Youngkin remportant 75 pour cent de ce vote. Ils ont chacun obtenu un nombre égal de voix ou des pourcentages de voix des républicains et des démocrates, et les républicains et les démocrates ont voté presque en nombre égal. Mais les indépendants ont cassé neuf points en faveur de Youngkin. Et cela s’est avéré dévastateur. N’oubliez pas que Joe Biden, je pense, a gagné les indépendants par 18 points il y a dix ans. Donc, c’est une vraie préoccupation.

L’analyste politique en chef Gloria Borger a suivi et a voulu poursuivre l’autopsie. Et au lieu de voir les bouleversements comme un rejet de la politique d’extrême gauche du Parti démocrate, elle a estimé que cela signifiait seulement que la gauche devait simplement « ralentir » et ne pas s’arrêter :

Mais peut-être sont-ils trop libéraux. Peut-être qu’une partie du message est : « Ralentissez. Ralentir. Nous ne voulons pas tout faire d’un coup. Et je pense que si vous êtes l’un de ces modérés, ces modérés de première ligne qui ont un problème, vous êtes assis là à penser ce soir, ‘Pourquoi n’avons-nous pas simplement adopté ce projet de loi sur les infrastructures, écartons-le du chemin et laissons ces les électeurs savent que les démocrates peuvent avoir une majorité gouvernementale qui peut travailler pour eux.

Et avec un rire nerveux, Cooper a demandé au panel d’examiner le bouleversement possible dans le New Jersey :

COOPER : Je veux juste souligner les chiffres là-bas dans le New Jersey en ce moment pour le gouverneur Murphy, 47,5%. Pour Ciattarelli, le challenger républicain, 51,7%. AXELROD : Ouais. Cela ne va pas non plus aider les démocrates à se sentir mieux. COOPER : Oui.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

La soirée électorale de CNN en Amérique

2 novembre 2021

