Tromper un dénonciateur | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

Ce qui vient d’arriver à Daniel Hale est une autre injustice.

Ce qui est arrivé au dénonciateur Daniel Hale est très troublant. Ancien officier du renseignement de l’US Air Force, il a été arrêté le 4 mai avant sa condamnation le 13 juillet pour avoir dénoncé le programme de drones mortel et illégal du gouvernement américain.

Les procureurs du ministère de la Justice soutiennent que Hale avait «violé les conditions de sa mise en liberté sous caution». Au tribunal, ses avocats ont soutenu qu ‘«il n’y avait pas eu de violations commises par le défendeur comme allégué». Ils ont raison. Le gouvernement ment. Daniel a expliqué ce qui m’est arrivé lors d’un appel téléphonique depuis la prison. Et ce qui s’est passé est une autre injustice contre ce héros. Pour mémoire, Daniel me permet de rendre ces détails publics.

Comme tout dénonciateur qui risque des années, voire des décennies, en prison, il est déprimé. Il avait dit nonchalamment à son thérapeute quelques jours avant son arrestation qu’il était déprimé et qu’il ne voulait pas aller en prison. C’est, bien sûr, une émotion tout à fait logique.

J’étais déprimé alors que j’attendais la condamnation après avoir dénoncé le programme de torture de la CIA, et je ne voulais pas non plus aller en prison. Le thérapeute a pris sur lui de signaler Hale aux procureurs comme «suicidaire» et «un danger pour lui-même».

Il a dit qu’il n’était pas suicidaire et ne posait aucun danger pour lui-même ou pour personne d’autre. Mais il n’avait aucune idée que le thérapeute l’avait dénoncé aux procureurs. Un officier du tribunal a alors appelé Hale et lui a dit de se rendre au palais de justice pour une analyse d’urine de routine. Il entra consciencieusement comme ordonné, la vessie pleine, et fut promptement arrêté. On lui a dit que c’était «pour sa propre sécurité».

Mouvement risqué

Hale est déjà confronté à une bataille difficile à l’approche de la détermination de la peine. Il a accepté le mois dernier de plaider coupable à un chef d’accusation en vertu de la Loi sur l’espionnage pour avoir transmis des documents classifiés à un journaliste, sans recommandation de condamnation des procureurs. C’était une décision stratégique risquée, mais préconisée par ses avocats.

Il plaiderait coupable, espérait que les procureurs abandonneraient les quatre chefs d’accusation restants et espérerait en outre que le juge prononcera une peine clémente. Les procureurs ont évoqué l’idée de cinq ans de prison. C’est une longue période. Et avec un crime de sécurité nationale, Daniel ne pourrait pas passer sa peine dans un camp de travail à sécurité minimale. Ce n’est pas «justice».

Hale fait face à plusieurs défis auxquels la plupart des lanceurs d’alerte en matière de sécurité nationale sont confrontés. Le ministère de la Justice veut faire de lui un exemple pour effrayer d’autres dénonciateurs potentiels de devenir publics. Les procureurs veulent lui infliger la peine la plus longue possible afin d’améliorer leurs propres chances de promotion ou de poursuivre une carrière lucrative dans le secteur privé.

Le juge a la réputation d’être sévère dans la condamnation des affaires de sécurité nationale et il est peu probable qu’il ait pitié de lui. Et il est représenté par des défenseurs publics qui, bien qu’ils aient une grande réputation, sont surchargés de travail et sous-payés. De plus, l’un des avocats de Hale est décédé récemment dans la famille et est déconnecté depuis trois semaines.

Les perspectives d’une audition équitable ne sont pas bonnes. Comment Daniel Hale, ou n’importe quel accusé, peut-il se défendre de manière adéquate contre l’isolement cellulaire ou sans avoir facilement accès à ses avocats? Comment un défendeur sans liquidités disponibles peut-il se permettre de se défendre en premier lieu?

L’ensemble du système doit être changé, et cela ne peut être fait que par voie législative. Espérer le meilleur ne fonctionnera pas. Après tout, comme on dit à l’école de commerce, l’espoir n’est pas une stratégie.

Veuillez écrire à Daniel Hale. Il m’a dit qu’il avait désespérément besoin d’articles de presse et m’a demandé s’il pouvait recevoir des imprimés d’articles sur la politique et les affaires internationales. Il n’est PAS AUTORISÉ à recevoir des articles contenant des photos, et il n’est PAS AUTORISÉ à recevoir des livres. On peut le joindre à Daniel E. Hale, William G. Truesdale Adult Detention Center, 2001 Mill Road, Alexandria, VA 22314.

À propos de l’auteur

John Kiriakou est un ancien officier de lutte contre le terrorisme de la CIA et un ancien enquêteur principal de la commission des relations étrangères du Sénat. John est devenu le sixième lanceur d’alerte inculpé par l’administration Obama en vertu de la loi sur l’espionnage – une loi destinée à punir les espions. Il a purgé 23 mois de prison à la suite de ses tentatives de s’opposer au programme de torture de l’administration Bush.