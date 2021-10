TRON et APENFT sont partenaires de Decentral Games, dois-je acheter ?

TRON TRX / USD est un système d’exploitation décentralisé et open source basé sur une blockchain avec une fonctionnalité de contrat intelligent et un algorithme de consensus de preuve de participation.

APENFT NFT / USD investit dans les meilleures plateformes et œuvres d’art NFT et incube les meilleurs artistes NFT pour construire un pont entre les artistes et le monde de NFT.

Decentral Games DG / USD est un projet de métaverse de premier plan offrant des opportunités d’emploi dans le métaverse. Les jeux incluent NFT, les modèles de jeu pour gagner et les jeux basés sur le jeu.

L’association comme catalyseur de croissance

TRON s’est associé à Decentral Games et APENFT pour libérer le potentiel de GameFi et aider les gens ordinaires à l’utiliser.

Cet investissement marque une forte approbation de Decentral Games et de ses innovations de jeu à gagner. TRON a également lancé en août un groupe d’investissement de 300 millions de dollars avec APENFT, dédié à l’avancement de la technologie GameFi.

Cela dit, GameFi a connu un grand succès dans l’industrie du jeu blockchain en raison du fait qu’il combine la finance décentralisée (DeFi) et apporte une nouvelle dimension aux jeux cryptographiques.

Dois-je acheter du TRON (TRX) ?

Le 15 octobre, TRON (TRX) valait 0,09586 $.

La valeur la plus élevée de tous les temps de TRON était le 5 janvier 2018, à une valeur de 0,231673 $. À sa valeur la plus élevée de tous les temps, le TRON était supérieur de 0,135813 $ ou de 141% par rapport au 15 août.

Lorsque nous examinons les performances du jeton en septembre, nous pouvons voir qu’il a culminé le 15 septembre avec une valeur de 0,1213 $, alors qu’il a atteint son point le plus bas le 29 septembre avec une valeur de 0,08314 $.

Cela nous donne une indication que la valeur du jeton a chuté de 0,03816 $ tout au long du mois ou de 31%.

Cependant, du 29 septembre au 15 octobre, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 0,01272 $ ou 15%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur de TRX augmente à 0,110239 $ d’ici la fin octobre.

Dois-je acheter APENFT (NFT) ?

Le 15 octobre, APENFT (NFT) valait 0,000003121$.

Le plus haut historique pour APENFT était le 5 septembre, avec une valeur de 0,000000753 $. À son plus haut niveau historique, le jeton était de 0,000004409 $ de plus, soit 141% de plus que le 15 octobre.

A titre de comparaison, APENFT a débuté en septembre avec son point le plus bas en valeur à 0,000002429 $.

Cela signifie que l’APENFT a augmenté en valeur de 0,000005101 $ ou 210% en septembre.

Cependant, du 5 septembre au 15 octobre, la valeur du jeton a chuté de 58% ou 0,000004409 $.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que l’APENFT (NFT) augmente en valeur à 0,000004901 $ d’ici la fin octobre.

Dois-je acheter Decentral Games (DG) ?

Le 15 octobre, Decentral Games (DG) valait 256,98 $.

La valeur la plus élevée de tous les temps de DG était le 22 mars, lorsque le jeton valait 621,25 $. À son apogée, le jeton valait 621,25 $ de plus ou 141% par rapport à sa valeur le 15 octobre.

Au niveau de sa performance en septembre, DG affichait une valeur de 561,4 $ le 1er septembre.

Son point le plus bas en valeur était le 20 septembre, lorsque le jeton valait 187,63 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 373,77 $ ou 66%.

Cependant, du 20 septembre au 15 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 69,35 $ ou 37%.

Cela dit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton DG atteigne 277 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un achat solide.

