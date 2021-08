TRON s’associe à Shopping.io pour permettre les dépenses TRX

in

Shopping.io, une société de crypto-monnaie qui cherche à simplifier les achats de crypto-monnaie en agissant comme un pont entre les crypto-monnaies et le secteur du commerce électronique, a rejoint TRON. La société a publié cette nouvelle via un communiqué de presse le 25 août, affirmant que ce partenariat lui permettrait d’ajouter la prise en charge de Tron (TRX / USD), le jeton natif du réseau TRON, sur sa plate-forme. Ce faisant, Shopping.io a permis aux utilisateurs de TRX HODL de faire leurs achats sur les principales plateformes de commerce électronique.

Selon le communiqué de presse, ce partenariat fait partie de la vision de Shopping.io de généraliser les crypto-monnaies en créant des partenariats avec de grands projets de crypto-monnaie. Le site Web de la plate-forme affirme qu’il prend actuellement en charge plus de 100 actifs cryptographiques. Pour encourager l’utilisation de TRX, Shopping.io a lancé une promotion de 2% sur tous les articles achetés par les acheteurs. La promotion est prévue jusqu’au 7 septembre 2021.

Commentant ce partenariat, le fondateur de Tron, Justin Sun, a déclaré qu’il permettrait à la communauté TRON de faire des achats sur les principaux sites Web de commerce électronique tels qu’Amazon, eBay et Etsy. Il a ajouté que la plate-forme Shopping.io offre à ses utilisateurs des cas d’utilisation réels pour son portefeuille de crypto.

Euphorique à propos de l’incorporation de TRX dans Shopping.io, le PDG et propriétaire de la plateforme, Arbel Arif, a déclaré :

Nous sommes ravis de donner aux détenteurs de TRON la possibilité de faire leurs achats avec nous ! Travailler avec TRON était un objectif important cette année alors que nous nous efforcions de collaborer avec tous les grands noms de la cryptographie.

Shopping.io continue rapidement

Shopping.io, qui prend également en charge le paiement par crypto-monnaie chez Walmart, a connu une croissance explosive depuis son lancement en décembre de l’année dernière. Avec des plans pour intégrer AliExpress, la plate-forme a attiré les utilisateurs en permettant la livraison gratuite sur toutes les plates-formes de commerce électronique prises en charge. De plus, Shopping.io élimine le besoin d’ouvrir des comptes tiers pour simplifier votre expérience utilisateur.

Rien qu’en août, la plateforme a intégré trois pièces à sa plateforme, et les deux autres sont Enjin (ENJ/USD) et Chain Games (CHAIN). De plus, la plate-forme a ajouté la prise en charge de PayPal, permettant aux utilisateurs de payer avec des décrets.

Bien que Shopping.io se porte bien, on ne peut pas en dire autant de TRX. Au moment de la rédaction, la pièce se négocie latéralement à 0,084 $ (0,061 £). Contrairement à d’autres crypto-monnaies de premier plan, TRX n’a ​​pas dépassé son précédent record historique de 2018 (ATH) de 0,30 $ (0,22 £) après que le marché des crypto-monnaies s’est rallié au cours des cinq premiers mois de 2021. Actuellement, la pièce est de 72,09 % en dessous de votre ATH. .

