TRON (TRX) est-il un bon achat en juin ? Comment les utilisateurs de TRON le conduisent

TRON TRX / USD, la semaine dernière, a connu une séquence baissière. Cependant, cette course a été suivie d’une remontée haussière les 23 et 24 juin. En d’autres termes, la crypto-monnaie accélère lentement par rapport à la valeur qu’elle avait la veille.

Pour avoir une idée de la raison pour laquelle cette augmentation soudaine de la valeur s’est produite, nous devons examiner l’utilisation de TRON ces derniers temps.

Battre des records

Le 21 juin, nous avons vu un rapport de TRONSCAN indiquant que les transactions quotidiennes de TRON ont dépassé 4,5 millions pendant 7 jours consécutifs.

En fait, au 21 juin, le total des transactions dépassait les 2 030 millions. Ceci est une indication claire de la quantité d’utilisation du jeton TRON et de sa valeur réelle.

Le 22 juin, CoolWallet, qui est un portefeuille matériel, a ajouté la prise en charge des jetons TRC20. Cela signifie que les utilisateurs ont eu la possibilité de stocker des jetons TRC20 tels que USDT, USDJ, JUST, WBTT et WINKLink pour gagner des récompenses de jeu TRX.

Le 23 juin, TRONSCAN a signalé que le total des comptes de TRON atteignait 41 208 537.

C’est une indication que l’écosystème TRON, en raison de sa croissance rapide, a pour mission continue de décentraliser le Web, et ses comptes montrent à quel point la pièce suscite l’intérêt.

Dois-je acheter du TRON (TRX) ?

Juin a vu beaucoup d’activité pour TRON, mais lorsque nous regardons les graphiques, sa valeur était la plus élevée en avril et mai. Depuis, il est tombé sous la barre des 0,100 $.

Cependant, étant donné les récents pics d’activité, la prise en charge des jetons TRC20 dans différents portefeuilles et une énorme augmentation des comptes TRON, nous pouvons voir que la pièce commence sa course haussière et nous pouvons supposer que la prochaine cible du jeton est de $ 0,080.

Le 24 juin, le prix de TRON était de 0,065 $. Étant donné que le 23 juin, le prix était de 0,055 $, nous pouvons voir que sa valeur a réussi à augmenter de 18% en une seule journée.

À ce rythme, cela pourrait être un investissement rentable tant que votre élan est fort. Fin juin, si la dynamique ne s’arrête pas, on pourrait la voir remonter au-dessus de 0,10 $ comme elle l’a fait les mois précédents.

Une fois le niveau de résistance de 0,050 $ supprimé, nous devrions être plus confiants dans la capacité de TRON à continuer à augmenter au cours des prochaines semaines.

