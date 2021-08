Tronçon Mysore Road-Kengeri du métro de Bengaluru : les utilisateurs devront peut-être attendre davantage le début des opérations

Le BMRCL a consulté les ministres du gouvernement central et du gouvernement de l’État pour choisir une date d’inauguration.

Mise à jour du métro de Bengaluru : l’extension de la ligne violette du métro de Bengaluru prendra plus de temps pour démarrer ses opérations ! Malgré l’autorisation du commissaire à la sécurité ferroviaire du métro (CMRS) de démarrer des services commerciaux sur le tronçon prolongé de la ligne violette entre Mysore Road et Kengeri dans la ville de Bengaluru, il devrait être encore retardé avant d’être ouvert au public, selon à un rapport IE. Un haut responsable de la Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) a déclaré au départ que le gouvernement avait prévu d’achever l’inauguration du tronçon de métro le jour du festival Varamahalakshmi (20 août de cette année), ce qui est considéré comme de bon augure.

Le haut responsable a été cité dans le rapport disant que BMRCL a consulté les ministres du gouvernement central et du gouvernement de l’État pour sélectionner une date d’inauguration. Cependant, selon le responsable, il semble hautement improbable que la société de métro puisse démarrer ses activités le jour de Varamahalshmi, car il est difficile d’obtenir les dates des ministres du gouvernement central et de l’État dans un délai aussi court. Cependant, dans les prochains jours, une date devrait être annoncée, a déclaré le responsable.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de BMRCL Anjum Parwez avait confirmé qu’ils avaient reçu l’approbation du CMRS pour le tronçon prolongé de 7,53 km entre Mysore Road et Kengeri. Avec six stations de métro – Nayandahalli, Pattengere, Jnanabharathi, Rajarajeshwarinagar, Kengeri Bus Terminal et Kengeri, la ligne violette prolongée du métro de Namma devrait bénéficier quotidiennement à 75 000 navetteurs. Initialement, sur ce tronçon du métro de Bengaluru, les opérations devaient commencer en 2020, puis elles ont été repoussées au mois de juin car les responsables de la BMRCL ont cité la deuxième vague de Covid-19 ainsi que l’indisponibilité des travailleurs en raison de la pandémie de Covid. parmi les raisons du retard, ajoute le rapport.

