Trooping the Color 2021 : les téléspectateurs expriment leur inquiétude concernant le « frêle » duc de Kent | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Kent a rejoint la reine pour marquer son anniversaire officiel en tant que Trooping the Colour de cette année. Le défilé était à nouveau une célébration à grande échelle pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie en cours. Cependant, de nombreux téléspectateurs qui ont regardé l’événement ont remarqué la fragilité apparente du duc de Kent alors qu’il marchait derrière la reine.

L’homme de 85 ans est également le colonel de la Garde écossaise, qui a été déployée cette année.

Il a assisté à l’événement en portant son uniforme complet, y compris sa peau d’ours.

Lors de l’événement, la reine portait l’ensemble de l’ouverture du parlement en mai 2021

L’événement s’est terminé par une salve de 41 coups de canon et il y aura également un défilé aérien par les flèches rouges.

JUST IN: La famille royale « riposte enfin » contre Harry et Meghan

C’était la première fois que l’anniversaire officiel de la reine était célébré depuis la mort de son mari plus tôt cette année.

Le duc est le plus vieux cousin royal vivant de Sa Majesté, alors que les téléspectateurs ont loué son “dévouement” à la reine.

D’autres ont fait remarquer que le duc « doit être très fier de ce que la Garde écossaise a accompli ».

Cependant, plusieurs téléspectateurs ont remarqué l’utilisation par le duc d’une épée comme bâton de marche et sa lutte pour suivre la reine.

Une personne a déclaré: “C’est incroyable qu’elle ait été soutenue par son jeune cousin, le duc de Kent… mais il semblait qu’il avait besoin de plus de soutien qu’elle.”

Un téléspectateur a noté: “La reine a la chance de marcher sans aide et régulièrement à l’âge de 95 ans.

“Le duc de Kent semble bien plus fragile à dix ans de moins, pourtant ici il soutient son cousin !”

En 2020, l’événement a été annulé en raison de la pandémie avec une cérémonie d’hommage réalisée à Windsor par Welsh Guardsman et un groupe de la Household Division.

La cérémonie précède l’accueil par la reine du président américain Joe Biden dimanche.